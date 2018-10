'Me da gusto que tenga trabajo': Pati Chapoy habla sobre la entrada de Atala Sarmiento a Televisa

¿Con rencores? ¡Todo lo contrario! Ese es el sentir de Pati Chapoy por la nueva etapa que está viviendo su ex compañera de Ventaneando, Atala Sarmiento, quien después de varias participaciones en el programa Intrusos por fin confirmó que ya es parte del equipo de Televisa, algo que para ella resulta como todo un halago.

Y es que después de la polémica en torno a la salida de Atala del programa que lidera en TV Azteca, la conductora de 69 años aplaude que haya diversidad en cuanto a televisoras, pues eso brinda nuevas oportunidades laborales para el talento que hay. “Me da gusto que tenga trabajo porque está canijo en esta época no tener chamba. Creo que todos, en algún momento, hemos vivido el no tener trabajo. Me gusta que la gente lo tenga y que cobre para que pueda vivir bien, es muy bueno (los espacios en otras televisoras), es de mucho beneficio para todos”, expresó a Milenio.

VER GALERÍA

Además, Pati se declaró de lo más orgullosa y halagada que Ventaneando, una emisión que lleva más de 22 años al aire, sea una escuela que haya forjado personas profesionales y talentosos, como es el caso de Atala e incluso Carmen Armendáriz, quien perteneció al equipo de dicho programa cuando éste inició y ahora es productora de Intrusos.

“Hoy día me siento muy honrada que un programa de televisión esté con personas que salieron en Ventaneando, empezando por la productora (Carmen Armendáriz). Me siento halagada, porque al final de cuentas es un reconocimiento al trabajo que he venido haciendo, nunca me imaginé, ni en sueños, que Televisa de pronto volteara a ver a todas esas personas y me siento bien […] Hemos tenido la oportunidad de hacer un buen periodismo, tan es así que hoy día, alumnos que pasaron un año, dos o tres, siguen trabajando en otro lugares y eso es muy bueno, es muestra de que con trabajo y dedicación se pueden hacer las cosas”, expresó Pati.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Aunque los rumores de que Atala se integraría a la nueva emisión de Televisa comenzaron a principios de este año –algo que acabó en su salida de Ventaneando-, la semana pasada por fin se confirmó la entrada de la conductora de 45 años a Intrusos, esto luego de la salida de Maca Garriedo. “Yo estaba saliendo de otra empresa, otro programa y no me sentía lista. Después me invitaron, vine aquí y vi cómo trabajaban (…) me di cuenta que era un ambiente muy relajado”, dijo Sarmiento al comenzar el show.

Atala celebró este cambio en sus redes al publicar una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece de lo más sonriente por los pasillos de Televisa, algo que fue aplaudido tanto por sus fans como por amigos. “Y bueno… ¡Pues ahora sí es verdad! El primer día en mi nueva casa”, dijo la famosa para luego integrarse con sus nuevos compañeros Juan José Origel, Aurora Valle y Martha Figueroa, quienes también formaron parte de Ventaneando en sus inicios.

VER GALERÍA