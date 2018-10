Emily Ratajkowski, detenida en una manifestación en Washington

Emily Ratajkowski es toda una celebridad en Instagram. La modelo suele acaparar la atención con las provocativas fotos que comparte con sus seguidores. Sin embargo, esta vez ha dado de qué hablar por un tema que no tiene nada que ver con su atractivo físico. Y es que esta joven mujer fue detenida junto con la comediante y actriz Amy Schumer, luego de que ambas participaran en una multitudinaria manifestación en Washingtion D.C. para protestar contra la designación de Brett Kavanaugh al frente de la Corte Suprema de Estados Unidos.

VER GALERÍA

Aunque en épocas recientes es común que los famosos manifiesten públicamente sus opiniones en el ámbito político, pocos casos terminan con una detención, como el de la modelo. Ratajkowski y Schumer fueron parte de las más de 300 personas detenidas durante la marcha frente al edificio del Capitolio, sede del Senado estadounidense. Y fue la misma Emily quien habló de su arresto en sus redes sociales: "Hoy fui arrestada en una protesta por el nombramiento de Brett Kavanaugh en la Corte Suprema, un hombre que ha sido acusado por múltiples mujeres de agresión sexual”, escribió en Instagram al compartir además una foto de sí misma en la protesta frente a la sede legislativa, sosteniendo una pancarta con la leyenda: “Respeta la existencia de la mujer o espera nuestra resistencia”.

VER GALERÍA

La modelo acompañó además su publicación con un enérgico mensaje que de inmediato fue aplaudido por sus seguidores. “Los hombres que lastiman a las mujeres ya no pueden ser colocados en posiciones de poder. La confirmación de Kavanaugh como juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos es un mensaje para las mujeres de este país. Exijo un gobierno que reconozca, respete y apoye a las mujeres tanto como lo hace con los hombres", explicaba la modelo junto a la fotografía. Por su parte, Amy también ha compartido una imagen sí misma con el puño en alto y el hashtag ERA: Equality Rights Alliance.

VER GALERÍA

Luego de que se supiera de la detención de Emily, varios famosos le manifgestaron su apoyo. "Muy orgulloso de ti", comentó el diseñador Jeremy Scott, mientras que personaldades como Kim Kardashian, Dua Lipa, Alessandra Ambrosio, Paris Hilton, Sofia Richie y Zendaya le dieron like a su publicación. Sin embargo, esta no es la primera vez que Ratajkowski y Schumer protestan contra las políticas o decisiones del actual gobierno. Justo hace un año, la modelo de 27 años publicó una imagen en topless en Instagram por criticar medidas que obstaculizaban el acceso a la cobertura gratuita de anticonceptivos.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

La manifestación de este jueves ocurrió casi al cumplirse el primer año de que The New York Times destapara el largo historial de abusos por parte del famoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein, publicación que sin duda fue el detonante del movimiento Me Too, al que se han sumado decenas de celebridades, pero que también ha sido objeto de polémica y críticas.

VER GALERÍA