Demandan a ex guardaespaldas de Kim Kardashian por no protegerla del asalto en París

Hace dos años Kim Kardashian fue víctima de un millonario atraco mientras se encontraba en un hotel en París. El incidente acaparó de inmediato todos los medios, pues los hechos ocurrieron además con violencia: la celeb fue sometida con un arma por los asaltantes que le robaron joyas valuadas en más de 10 millones de dólares. Ahora que la famosa ya ha podido superar el trauma, la noticia que ha dado de qué hablar es la cuantiosa demanda que acaba de presentar la compañía de seguros de la empresaria contra Pascal Duvier, quien entonces era el responsable de la seguridad de la estrella de televisión.

De acuerdo a People, la demanda argumenta que hubo una serie de violaciones de seguridad en el complejo residencial donde se hospedaba Kim, mismas que el guardaespaldas no corrigió y que eran su responsabilidad, por lo que exige el pago de 6.1 millones de dólares (más de 116 millones de pesos). Detalla entre ellas el hecho de que faltara una cerradura en la entrada principal del patio o que el intercomunicador de la puerta no funcionara. La compañía de seguros consideró que la empresa de seguridad que cuidaba a la más mediática de la familia Kardashian cometió una negligencia y culpó directamente a Duvier de ser el principal causante del millonario robo. También señaló al vigilante del edificio por no haber actuado en el incidente, sin embargo la medida legal no lo toca ni a él ni a la administración del alojamiento.

El traumático momento que vivió Kim ocurrió durante la madrugada del 3 de octubre de 2016, cuando cinco hombres armados y vestidos de policía entraron por la fuerza en el complejo residencial de lujo donde se hospedaba la esposa de Kanye West, ubicado en el exclusivo barrio de La Madeleine. Según se supo tras el atraco, los ladrones amenazaron con un arma al vigilante en la recepción y luego lo maniataron, tres de ellos se quedaron cuidando el acceso al lugar y los otros dos entraron para perpetrar el robo.

La estrella de televisión, que había viajado a la capital francesa por la Semana de la Moda de París, se encontraba sola en su habitación, pues su entonces guardaespaldas había salido esa noche para acompañar a sus hermanas Kourtney y Kendall a un club cercano.La misma Kim contó tiempo después en Keeping Up With the Kardashians que los asaltantes le ataron las manos, la amordazaron y la dejaron encerrada en el baño mientras robaban sus joyas. Según detalló en el reality, cuando los malhechores se fueron, ella logró soltarse y pidió ayuda a a gritos.

Un mes después del traumático suceso, la celeb y su esposo decidieron prescindir de los servicios del guardaespaldas. “Pascal ya no trabaja para ellos, pero no fue despedido. En su lugar, se reasignó a otra familia por razones profesionales. Pascal pensó que decepcionó a Kim y no hizo su trabajo correctamente en París. Todos estuvieron de acuerdo en que era mejor para Kim y Kanye contratar un equipo de seguridad completamente nuevo”, dijo entonces una fuente a People. En cuanto a los ladrones, fueron detenidos en enero de 2017 por la policía francesa.

