¿Reconciliación en puerta? Kourtney Kardashian y Scott, en divertido viaje con sus hijos a NY Los ex fueron vistos en la Gran Manzana con sus tres hijos, las imágenes han provocado todo tipo de comentarios, incluso se habla de una posible reconciliación, ¿será?

Después de 10 años juntos, tres hijos en común y dos años separados, parece que Kourtney Kardashian y Scott Disick no han terminado su historia. Para sorpresa de muchos, este fin de semana la expareja y sus hijos, Mason, Penelope y Reign disfrutaron de un viaje, como en los viejos tiempos. La feliz familia fue captada a su salida del museo Intrepid Air, Sea & Space en Nueva York. Aunque en el pasado era muy común que Scott formara parte de los planes de su ex y sus hijos, sin tener una relación sentimental Kourt, desde hace mucho tiempo no se dejaban ver juntos.

Las salidas entre la mayor de las Kardashian y Scott terminaron cuando ella formalizó su relación con Younes Bendjima, el año pasado, mientras sus viajes por el mundo comenzaron a ser más frecuentes. Cuando ella comenzó esta relación decidió marcar un límite con el papá de sus hijos; sin embargo, llama la atención que ahora que terminó su noviazgo con el modelo argelino, permita nuevamente estas salidas familiares, ¿será una señal de reconciliación?

Si bien ella está soltera, recordemos que Scott sostiene un noviazgo con Sofia Richie, con quien comenzó a salir en septiembre de 2017, poco tiempo después de que Kourtney iniciara su romance con Younes. Aunque las imágenes de la familia en Nueva York no son comprometedoras y, se ven muy contentos con sus hijos, todos hablan de este viaje familiar.

Estas fotos coinciden con las declaraciones de Kim Kardashian, quien durante el último episodio del reality familiar le cuenta a Larsa Pippen que Kourt quiere tener otro hijo. Lo sorprendente es que la esposa de Kanye West y propone a Scott como el padre del bebé, pues asegura que los genes del neoyorkino son privilegiados; sin contar que ha sido “adoptado” por el clan como uno más.

