Tras los reportes de su arresto, la hija de Daniela Castro sale a su defensa

‘Te amo, Ma. No puede haber mejor persona que tú’. Así comenzó el mensaje que la hija de Daniela Castro mandó a su madre en señal de apoyo, esto después de que la mexicana de 52 años se convirtiera en el blanco de todas las miradas por tratar de robar varias prendas en una tienda de San Antonio, Texas.

Y aunque la famosa aún no declara nada respecto a este suceso, su hija Daniela Ordaz Castro decidió subir una foto en sus Instagram Stories en la que aparecen las dos abrazadas, mientras sonreían a la cámara. “Te amo, Ma. No puede haber mejor persona que tú. Siempre voy a confiar en ti, en las buenas y en las malas. Mucha gente puede decir lo que quiera, pero la verdad siempre sale a la luz y jamás te voy a dejar sola al igual que tú”, puso en dicha publicación.

La joven de 15 años -quien es la mayor de los tres hijos de la famosa-, finalizó su mensaje reiterando el cariño que siente por su madre con la frase “Gracias por todo, Ma. Te amo”, algo que expresó horas después de que la noticia del arresto de la actriz saliera a la luz este fin de semana.

Dicho suceso ocurrió el viernes a las 3 de la tarde, cuando Daniela salió sin pagar ropa de la tienda de rebajas Saks OFF 5th, la cual pertenece al mismo corporativo de la exclusiva boutique Saks Fifth Avenue. El Condado de Bexar reveló que Danielle Stefani Arellano -nombre registrado en el reporte de detención- trató de llevarse 7 piezas en su bolsa: 3 pantalones, un suéter, una falda, una prenda de ropa deportiva así como una de tejidos. Las autoridades también mostraron tanto el acta así como foto policial después de su arresto, en la que la actriz aparece sin maquillaje, viendo hacia abajo y con una coleta alta.

Sin embargo, un encargado de este lugar se percató que Daniela comenzó a descolgar ropa de los ganchos para después meterlas en su bolsa. Y a pesar de que la mexicana pasó a la caja para hacer unos cambios, él vio que no hizo ninguna compra por lo que la enfrentó en el estacionamiento para después escoltarla a una oficina, como se puede leer en el reporte de dicho condado.

La policía detuvo a Daniela minutos después de esto, le confiscó todas sus cosas excepto su teléfono, el cual se lo dieron a su esposo. La actriz conocida por sus actuaciones en Me declaro culpable, Lo que la vida me robó y Una familia con suerte, salió libre a las 11 de la noche después de pagar una fianza de más de 15 mil pesos. Hasta el momento, la mexicana no ha expresado ninguna opinión al respecto, manteniéndose alejada de todas sus redes sociales.

