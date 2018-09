Reportan que Daniela Castro fue detenida por robar en una tienda

La actriz Daniela Castro se ha convertido en el blanco de todas las miradas luego de que las autoridades de San Antonio, Texas revelaran que fue detenida la tarde de este viernes por robar ropa de una tienda en esta ciudad. Y es que para sorpresa de muchos, el Condado de Bexar no solo mostró los detalles de este incidente, sino la foto de su arresto, el cual ocurrió en la tienda de rebajas Saks OFF 5th -la cual pertenece al mismo corporativo de la exclusiva Saks Fifth Avenue-.

El suceso ocurrió en el centro comercial RIM, en donde la famosa quiso salir sin pagar- ropa valorada de los 2 mil a 14 mil pesos aproximadamente, esto en una bolsa que llevaba sin embargo, un encargado de este lugar alertó a la policía, quien detuvo a la famosa a las 3 de la tarde del pasado viernes. En la imagen policial que mostraron las autoridades, la actriz aparece vestida de negro, sin maquillaje y viendo hacia abajo con una coleta alta.

El testigo que trabaja en esta tienda como encargado de objetos perdidos aseguro que Danielle Stefani Arellano -nombre original y registrado en la acta de detención-, comenzó a descolgar ropa de los ganchos para después meterlas en su bolsa. Aunque la mexicana pasó a la caja para hacer unos cambios, él se dio cuenta que no hizo ninguna compra por lo que la enfrentó en el estacionamiento para después escoltarla a una oficina, como se puede leer en el reporte de arresto.

Minutos después de esto, la policía detuvo a Daniela, le confiscó todas sus cosas excepto su teléfono, el cual se lo dieron a su esposo según afirma el reporte. Los oficiales recuperaron tres pantalones, un suéter, una falda y ropa deportiva, objetos que fueron devueltos a dicha tienda.

La mexicana -quien es conocida por sus papeles en Me declaro culpable, Lo que la vida me robó y Una familia con suerte-, tuvo que pagar una fianza de más de 15 mil pesos para quedar en libertad a las 11 de la noche de ese mismo día. Sin embargo, Daniela no ha expresado ninguna opinión respecto a esto, manteniéndose alejada de todas las redes así como medios.

