¿Coincidencia o mensaje oculto? La nueva polémica del guardarropa de Melania Trump

Corre la leyenda urbana de que Melania Trump comunica a través de su vestimenta algunos mensajes ocultos. Cómo olvidar aquella chamarra verde con la leyenda ‘No me importa’ en la espalda que tantas olas levantó. Ahora ha sido el color que ha decidido lucir en las Naciones Unidas el que la ha puesto en el ojo del huracán y es que aunque no tiene nada de especial que haya vestido de negro, el momento en el que decidió hacerlo, ha hecho sospechar que estaba enviando un nuevo mensaje. El día en el que lució un total black look fue sospechosamente cercano al de los testimonios de Brett Kavanaugh –nominado de su marido a la Suprema Corte- y Christine Blasey Ford, quien lo acusa de un ataque sexual.

Lo que ha llamado la atención es que en Twitter se inició un movimiento en el que se invitaba a las mujeres a vestir de negro en muestra de apoyo a la Dra. Ford. En lo que bien podría haber sido una coincidencia, Melania apareció en el debate de la Asamblea General de la ONU vestida de pies a cabeza en este color. A pesar de que cuando lleva ropa negra suele darle un giro a su look con sus famosos stilettos de piel de víbora en diferentes colores, en esta ocasión todo era negro. ¿Coincidencia o un nuevo capítulo del misterioso guardarropa de la Primera Dama de Estados Unidos?

La realidad es que la sobriedad de su look bien podría estar ligada al importante lugar en el que se encontraba, durante una de las reuniones más importantes de las Naciones Unidas. Para esta ocasión, Melania eligió un vestido sin manga con bolsas tipo safari y su infaltable cinturón, de la firma Dior. Como dato curioso, el cinturón que eligió para este día –también de la firma francesa-, es el mismo que llevó en su encuentro con la Reina Isabel.

Después de los constantes comentarios que el color que eligió para este día en específico en Twitter, Melania decidió irse al otro lado del espectro y alejarse de la polémica. En su segundo día en las Naciones Unidas en Nueva York, la Primera Dama de Estados Unidos lució un elegante vestido en el más pálido de los rosas con una ceñida silueta y cuello ligeramente alto de la firma australiana Scanlan Theodore, que puede ser encontrado por 600 dólares (alrededor de $12,000 pesos mexicanos). Eso sí, en esta ocasión no faltaron sus vistosos Louboutin de pitón de 775 dólares (algo así como $15,500 pesos mexicanos).

