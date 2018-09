El Presidente Peña Nieto debutó como actor... ¡junto a Chumel Torres!

Antes de concluir sus funciones como Presidente de México, Enrique Peña Nieto hizo otra de sus inolvidables participaciones. Esta vez, el mandatario debutó como actor para protagonizar un simpático clip con el que demostró ser hombre de muchas facetas y, por qué no, gran amigo de Chumel Torres, la mente detrás de este comentado sketch. Fue así como el influencer puso en marcha esta idea para dar inicio de la manera más original a la nueva temporada de su canal de YouTube, El Pulso de la República, con una llamada telefónica ficticia a la que Peña responde desde su oficina en Los Pinos.

Enteramente en su papel, Peña aparece al teléfono para atender a la llamada de Chumel, quien lo busca con insistencia. “Peña, Peña, perdón Mi Lord, oiga, leí un Tweet que ya no va a estar en Los Pinos, que ya no va a ser Presidente. Le estuve hablando porque no fue a la carne asada del sábado pasado, fue cumpleaños de Víctor… ¿por qué no fuiste Enrique?”, se oye decir a Torres en los primeros segundos del video. De inmediato, el Presidente le responde para justificar su ausencia. “Tú entenderás, el Informe, el Grito, hay que preparar mudanza. Ya, esto ya está por terminar, ya no tengo tiempo…”.

Y ante la “triste” realidad a la que se enfrenta Chumel con la partida de Peña, le pide al mandatario que no lo deje y le recuerda que fue con él que empezó El Pulso de la República. “¿Qué? ¿El Pulso? No sé Chumel, te pondrás de acuerdo con quienes vienen…”. Tras esas palabras, el influencer aparece llorando y dedicando al Presidente el tema de Luis Miguel, No Me Puedes Dejar Así. “Yo también te voy a extrañar, ahí te sigo en Instagram, ahí me voy enterando de lo que vas haciendo…”.

Y para cerrar con broche de oro esta emotiva despedida, Peña terminó por expresar su afecto al Youtuber solo como él sabría hacerlo, evocando el instante en que desde el Balcón Presidencial, el día del Grito, dedicó un corazón con sus manos a todos los mexicanos. “Chumel, me da mucho gusto saludarte, no me tienes que decir Mi Lord ya, síguele y que te vaya muy bien. Mira te mando un abrazo muy fuerte y hasta un corazoncito, pero lo voy a hacer bien para que no me digan que luego no…”, se oye decir al mandatario, quien regala una sonrisa para encumbrar este inolvidable momento que le ha merecido los aplausos de los seguidores.

En entrevista con Radio Fórmula, Chumel confesó que con anterioridad buscaron al equipo de Peña Nieto para proponerle la grabación de este video, algo que de inmediato fue aprobado y que además contó con las propias ideas del Presidente. “Hablé con su equipo y le dije que me encantaría que improvisara e hiciera las cosas que quisiera hacer y su equipo me dijo que cuando le das el guion es más difícil, que si entiende el concepto de lo que quieres hacer, y yo le dije que quería que me tratara como un niñito que está friegue y friegue y a él se le ocurrió lo del corazón…”

