El impresionante cambio de look con el que Maluma logró parecerse... ¡a Vadhir Derbez!

Un cambio de look bastó para que Maluma encendiera las redes sociales, sin que se salvara del comparativo que varios usuarios hicieron de él con otro de los galanes del espectáculo: Vadhir Derbez. El colombiano sorprendió al publicar una fotografía de su rostro con muy poca barba, tal cual lucía años atrás, razón que abrió el debate entre los fanáticos, que incluso se tomaron un tiempo para pedir su opinión a Vadhir, quien no tardó en reaccionar ante el revuelo que esa instantánea provocó de un momento a otro.

Aunque muchos aseguraron que el parecido entre Vadhir y Maluma es inmenso, hubo quienes no estuvieron de acuerdo con esa opinión, por lo que el hijo de Eugenio Derbez decidió someterlo a una votación. “¿Nos parecemos?”, escribió el joven actor en una historia de Instagram, en la que colocó de fondo la comentada fotografía de Maluma. Como respuesta incluyó dos opciones en la que poco a poco se comenzaron a ver reflejados los resultados: “Sí”, que acumuló un 48 por ciento, contra un 52 por ciento de quienes creen que no se parece.

Pese a los resultados tan cerrados de la pregunta lanzada por Vadhir, han sido constantes las observaciones que le han hecho llegar desde que el intérprete de Felices los 4 revelara esta imagen que se tomó durante su paso por Francia. “Ya me llegaron muchos mensajes de lo mismo, jajaja. ¿Nos parecemos?” Lo cierto es él ha tomado de manera muy simpática este comparativo, que también ha dado de qué hablar en Twitter.

Vadhir nunca se aparta de las redes sociales, espacio en el que suele interactuar con todos sus seguidores, como ha ocurrido en esta ocasión. Cabe destacar que otra de las cualidades del joven galán es su gran carisma, y qué mejor para demostrarlo que apoyando a sus fans cuando se trata de resolver dudas, como las relacionadas con su look.

Mientras tanto, Maluma no ha parado de mostrar historias de su nueva apariencia en Instagram, y para no quedarse con las dudas, también invitó a sus fans a que votaran por el look preferido, no sin antes preguntar si les gustaba o no este nuevo cambio. Para sorpresa del cantante, un 64 por ciento estuvo a favor de que llevara poca barba, una decisión que probablemente definirá la manera en que el intérprete luzca durante los próximos meses.

