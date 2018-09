¿Cómo lleva David Beckham a Harper a la escuela? ¡En bici!

Además de ser muy guapo, David Beckham es un excelente esposo y padre de familia. El ex futbolista siempre se ha caracterizado por ser muy cariñoso con sus hijos y estar presente en cada momento de su vida. Aunque no hay duda de que ama a todos sus retoños, Brooklyn, Cruz, Romeo y Harper, es la pequeña con quien la relación es más tierna. Es por eso que sus deberes de padre con ella, son más bien oportunidades de pasar bellos momentos padre e hija, y un ejemplo de ello son las idas al colegio. En su cuenta de Instagram, David compartió una linda grabación de cómo lleva a su nena a la escuela, ¡ambos en bicicleta! No puedes dejar de hacer click en el video.