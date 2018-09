¿Quién es el nuevo y muy joven galán de Kourtney Kardashian?

Tras varios meses de relación con Younes Bendjima, parece que Kourtney Kardashian ha decidido dar vuelta a la página y buscar el amor en nuevos brazos. Y es que la celeb ahora ha sido relacionada con otro joven y apuesto modelo, Luka Sabbat, de tan sólo 20 años, 19 menos que ella. Aunque ninguno de los dos ha confirmado dicho romance, ambos ya han sido captados muy juntos en más de una ocasión, incluso abrazados, lo que refuerza las sospechas de que la mayor de las hermanas Kardashian habría olvidado ya a su ex para darse una nueva oportunidad con otro hombre.

Kardashian, de 39 años, y Luka fueron captados hace unos días muy acaramelados en un restaurante de Los Ángeles, California. En las imágenes de los paparazzi, tomadas el pasado 14 de septiembre, se ve a la celeb guapísima, usando un mini vestido blanco con plata y escote strapless, muy favorecedor a la esbelta figura de Kardashian. Pero además del glamuroso look de esta famosa, lo que llamó la atención en dichas instantáneas fue su compañía. Luka, vestido con jeans, playera y tenis, no pudo pasar desapercibido dada la cercanía que mostró hacia la hija mayor de Kris Jenner, hablándole de cerca y mirándola fijamente, y puesto que sus rastas lo hacen inconfundible, no hay duda de que se trataba de este joven.

Y por si a alguien le quedaba duda sobre confianza que hay entre Kourtney y Luka, algunas de las fotos muestran al modelo poner su mano cariñosamente en la cintura de la celeb, lo que para muchos representa una prueba más que convincente de que hay algo entre ellos. Aunque las instantáneas más reveladoras fueron tomadas al interior del restaurante, tras la velada que pasaron ambos juntos, fueron captadas al salir del establecimiento. Ante la presencia de las cámaras, Sabbat intentó cubrir un poco su rostro, sin embargo su guapa acompañante se mostró más despreocupada.

Y aunque esa cita fue la que más ha acaparó la atención entre la prensa y los fans de Kourtney, no es la única que ha tenido con Luka. Apenas ayer, Kardashian asistió a la inauguración de un restaurante y club nocturno en Chicago, y ¡sorpresa! También estuvo Sabbat. Fue el empresario David Grutman quien compartió una foto en su Instagram, en la que se ve a la celeb y al modelo, juntos, aunque con la compañía de otras personas. La famosa compartió en su Instagram una instantánea de la velada, aunque sola. Hasta ahora ninguno de los dos ha publicado fotografías juntos, pero las sospechas no los han dejado.

Hace unas semanas se difundieron foros de Younes muy bien acompañado, pero no de Kourtney, sino de Jordan Ozuna quiera fuera miga de la celeb. Luego de que las imágenes dieran la vuelta al mundo, una fuente cercana a la familia Kardashian declaró que Kardashian decidió poner punto final a su historia de amor con el joven 25 años: “Han estado discutiendo desde que regresaron de su gran viaje a Italia y realmente no se estaban llevando bien (…) decidieron tomarse un tiempo separados pero eso finalmente llevó a la ruptura”, explicó la fuente a E! News.

