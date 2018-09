La conmovedora respuesta de Talina Fernández a Ana Bárbara: 'Para ella mi admiración... te amo'

Conmovida, Talina Fernández dio respuesta al más reciente gesto de Ana Bárbara, con quien recientemente se reunió para disfrutar de una tarde amena el pasado fin de semana. La cantante no se resistió a compartir una fotografía de ese instante, en la cual escribió una linda dedicatoria a la abuela de sus “hijos”. Recordemos que sus vidas se cruzaron en 2005, cuando José María Fernández El Pirru, viudo de su hija Mariana Levy, tomó la decisión de establecer una relación con la intérprete, quien de inmediato asumió la tarea de brindar cuidados y amor a Paula y Emilio, nietos de Fernández.

Y aunque la historia de amor entre Ana Bárbara y El Pirru no prosperó, el afecto de los ahora jóvenes hacia la estrella de la música permanece latente, incluso ellos no han dudado en reconocer el papel de mamá que ha jugado a lo largo de estos años. “Es una mujer a la que yo no le tengo más que agradecimiento. Cuando fue esposa de Pirru y madrastra de mis nietos se ocupó de ellos, del dentista, del judo…”, comentó la periodista a las cámaras del programa Intrusos. Lo cierto es que este sentimiento se fortaleció con el paso del tiempo, algo que llena de orgullo a la también llamada Dama del buen decir.

Fernández ahondó en sus declaraciones para destacar el carácter humano de Ana Bárbara, una mujer a la que además le ha expresado su entera admiración por la manera en que lleva su vida y el espacio que dio a sus nietos en su corazón. “Ana Bárbara se levantaba para llevarlos al colegio, yo no tengo cómo agradecerle a Ana Bárbara su cariño y su estructura mental para llevar todo en orden, yo le debo a ella todo el cariño y el respeto del mundo. Ha sido una mujer extraordinaria que ha sacado adelante a todos sus hijos con trabajo. Para ella mi admiración, mi ‘peque’ amada, te amo…”, dijo.

En la fotografía que la cantante mostró de su reunión con Talina, le expresó su amor a la conductora de televisión, ambas posaron dándose un abrazo y como mandando un beso a la cámara. “Mi querida Talina, es verdaderamente enriquecedor mi tiempo contigo, te respeto, pero sobre todo te amo”, escribió. La reacción de los seguidores fue inmediata, regalando miles de likes a la instantánea y un sinfín de mensajes con buenos deseos.

Durante la charla, Talina no dejó pasar la oportunidad para lamentar el poco contacto que ha tenido con sus nietos, responsabilizando a El Pirru de este alejamiento, y deseando que algún día las cosas cambien. “Pirru no los deja venir a mi casa, quisiera estar cerca de mis nietos. Mis nietos tienen otra familia aparte de la familia de Pirru. Coco, Pato, yo, María, pues somos la familia de su mamá… Yo quisiera por este medio suplicarle a Pirru que deje que mis nietos vengan a verme a mi casa”, dijo en la entrevista.