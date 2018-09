Chantal Andere explicó la 'pelea' que tuvo con su esposo de una simpática manera

La noche del Grito de Independencia quedó en anécdota para Chantal Andere y su esposo, Enrique Rivero Lake, quienes fueron parte de los invitados a la ceremonia que se realiza en Palacio Nacional. Sin embargo, la pareja acaparó toda la atención cuando en un instante de la transmisión televisiva, fueron captados en lo que se interpretó como una discusión. Ante el revuelo que causaron estas imágenes, sobre todo en redes sociales, la actriz dio una firme -y simpática-, respuesta para aclarar qué fue lo que sucedió.

Chantal publicó en su cuenta de Instagram una imagen junto a Enrique, posando sonrientes frente a uno de los balcones de Palacio. “Este señor es mi esposo @eriverolake y no es un “jaloneador” (amé la palabra), jajaja. No quieran inventar cosas negativas donde no lo hay. Es muy bromista, así que relajémonos y vamos a trabajar y a mandar amor a todos. Es un caballero que apoya mi carrera, me respeta, me ama. Es el mejor papá, esposo, hijo, amigo y lo amo…”, escribió, no sin antes cerrar su mensaje con una nota al pie. “P.D. ¿Cuando regrese del teatro me das un jaloneo?”, escribió con sentido del humor.

Por supuesto, Enrique tampoco guardó silencio y respondió en Twitter a quienes insistieron en el tema, tomándolo todo con calma. “No me defiendo, me divierto”, dijo a uno de los usuarios de la red social. Tras este suceso, Chantal también se tomó el tiempo para hablar con la prensa y reiterar que todas son interpretaciones erróneas. “La verdad es que me levanté con la sorpresa de que el cachito que salimos en la tele fue muy comentado, que porque el jaloneo de parte de mi esposo a mí. Me generó un poco de risa porque es un video que está a la vista de todo el mundo y claramente se ve que es un juego…”, dijo la actriz a las cámaras del programa Hoy.

Ella ahondó en sus declaraciones para destacar las virtudes de su esposo, quien asegura jamás sería capaz de agredirla como se ha comentado. “Quienes no conocen a Enrique no saben que es un hombre muy serio, y de pronto hace este tipo de bromas. No es la primera vez que sucede y en absoluto es una agresión ni mucho menos, me sorprende que haya sido trending topic, un video viral…”, comentó durante la charla.

Finalmente, y para despejar cualquier duda, Chantal contó qué fue exactamente lo que ocurrió esa noche y el por qué se observa en el video que ambos mantienen un diálogo que los evidenció por las expresiones en su rostro. “La realidad es que él quería que yo me adelantara porque estábamos viéndonos al lado en monitor y quería que yo me adelantara y le decía: ‘no, yo aquí estoy bien, ya’, y al final nos atacamos de la risa…”, destacó. Sobre la reacción que ha tomado el padre de sus hijos en las redes sociales, aseguró que cuando no se está acostumbrado a estas situaciones es común “enfrascarse”, aunque afirmó que es mejor no hacerlo.