Paulina Peña revela qué hizo la familia presidencial después de celebrar el Grito

La gran noche del Grito de Independencia fue de lo más significativa para el presidente de México Enrique Peña Nieto y su familia, pues es la última antes de que el mandatario concluya su sexenio. Y aunque hasta el momento todos desconocían lo que aconteció las horas posteriores a la ceremonia, Paulina Peña lo reveló en una charla con sus seguidores a través de las redes sociales, espacio en donde aprovechó para compartir más detalles de su vida personal, como lo que hará después de dejar la residencia de Los Pinos, cuál es su serie de televisión favorita o las actividades en las que actualmente se ocupa.

La joven abrió en Instagram una sesión de preguntas y respuestas,-como meses atrás lo hizo-, y respondió a las interrogantes de sus seguidores. Fue así como uno de los usuarios mostró su curiosidad y directamente escribió: “¿Qué hiciste después del Grito ayer?”. Sin más, Paulina despejó las dudas para dar detalles de lo que la familia hizo después de cumplir con este compromiso. “Nos quedamos en casa platicando y cenando tacos, teníamos que descansar para el desfile de hoy…”. Y sí, el domingo por la mañana ella compartió varias historias del desfile militar, así como lo hicieron sus hermanos.

Durante la charla con sus seguidores, Paulina también habló de las actividades en las que se ocupará cuando su padre concluya su mandato como presidente de México. “Acabaré mi carrera antes que nada, y espero poder emprender algo propio. Pero sobre todo poder disfrutar de mi papá…”, dijo. Por supuesto, durante estos seis años los aprendizajes fueron constantes y ahondó en ello cuando otro usuario se lo preguntó. “Reafirmé que jamás puedes juzgar a nadie, pues nadie vive lo mismo que tú…”.

La hija mayor de Peña Nieto tampoco olvidó destacar el gran amor que siente por México. “La verdad que no podría ser más patriota, amo a mi país y creo que es el mejor del mundo. Si cambiara algo sería el que a veces nos metemos el pie los unos a los otros, pero amo a México sobre todas las cosas…”, en ese mismo espacio destacó que lo que más le gusta del país son sus playas, sus paisajes, su comida y la cultura.

Y de manera inesperada, Paulina habló de otros aspectos de su vida poco conocidos, como cuando reveló que Friends es su serie de televisión preferida, o que Zara es la tienda que se encuentra en el top de sus predilecciones a la hora de elegir en donde comprar su ropa. Sin embargo, hizo un espacio para hablar de sus planes en relación con su vida sentimental y hasta cuántos hijos le gustaría tener. “Claro que quiero casarme, es algo que me da muchísima ilusión y bueno, yo quiero 4 (hijos), pero Fer dice que 3 son suficientes…”.

Otro de los temas que tocó en esta sesión de preguntas y respuestas fue el relacionado con su vida escolar. “La verdad es que no soy de nueves y dieces, pero me gusta mantener mi promedio lo más alto posible, mis amigas siempre dicen que soy una ñoña, pero la paso muy bien también, ¿eh?”. Ella tampoco dudó en responder al cuestionarla sobre su postura con el tema de la diversidad sexual. “Soy una persona respetuosa de cada ser humano en la Tierra, no tengo nada a qué oponerme, creo que el amor es maravilloso, no importa el sexo, cada uno con quien le haga feliz. Suficientes cosas malas en el mundo como para no ser feliz con la persona que tienes al lado…”, dijo.