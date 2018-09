La dolorosa razón por la que Natalia Tellez teme tener un bebé

Aunque casi siempre mantiene bajo reserva los asuntos relacionados con su vida privada, Natalia Tellez contó lo que piensa de la maternidad y el por qué vivir esta experiencia no es algo que le parezca sencillo. Sin duda, las más recientes declaraciones de la conductora fueron más allá, cuando además reveló una triste situación de su pasado: la pérdida de su madre, que la dejó marcada para siempre y que ha influido de manera directa en las decisiones personales que ha tomado a lo largo de estos años.

VER GALERÍA

Con toda sinceridad, Tellez abrió su corazón durante la emisión del programa Netas Divinas, del cual forma parte, para hablar del por qué teme tener un hijo. “Me da miedo… he trabajado mucho, supongo que es precisamente porque perdí a mi mamá muy joven y literal mi familia se disolvió…”, respondió a sus compañeras de emisión, cuando abordaron el tema de las fobias. Lo cierto es que para Natalia no ha sido fácil vivir con este conflicto, sin embargo, aseguró que es un tema que no evade. “Una mamá es todo, es la raíz y creo que ahí me quedó una idea como de que de repente es más fácil si tú vas por la tuya (sola)…”, dijo.

Tras sus declaraciones, Daniela Magún y Consuelo Duval, quienes son parte de las conductoras del programa, no dudaron en expresarle a Natalia su opinión, acerca de que sería una madre bellísima, pues es una mujer llena de amor. “Es algo que he trabajado mucho, pero sentir como si soy independiente y yo como que me cumplo estar bien, no necesito de nadie, si no necesito de nadie, tampoco nadie me lastima y es una absoluta tontería pensar eso, porque no puedes evitar ni involucrarte ni tampoco lastimarte, te lastimas mucho más tratando de no involucrarte…”, agregó.

VER GALERÍA

En ese mismo espacio, la también integrante del programa Hoy contó que se apoya de lecturas para orientarse sobre el tema, y que incluso desarrolla algunos ejercicios con la finalidad de resolver este pendiente en su vida, como el hecho de escribirle a su mamá una carta la cual también incluye una respuesta figurada de su progenitora. “Es uno de los ejercicios más maravillosos que he hecho porque cuando ella me escribe la carta me dice exactamente eso: ‘tú sabes que yo nunca hubiera tomado esa decisión'. De verdad como hubo algo ahí que dije ok, me cayeron mil veintes precisamente de trabajar ese miedo de decir: ‘te lo está diciendo…”, explicó.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Por ahora, Natalia se muestra dispuesta a superar este aspecto de su vida enfocada en sus proyectos profesionales, además de disfrutar su relación amorosa con Chumel Torres. Estos días, vacaciona por Asia junto a su novio, y no ha dejado de compartir detalles de esta experiencia a través de las redes sociales. Y aunque se encuentra felizmente enamorada, este episodio de su vida también lo mantiene bajo discreción.