Kylie Jenner confiesa que ha sido víctima de bullying desde los 9 años A través de un video que compartió hace unos días en Snapchat, la millonaria más joven del mundo -según una conocida publicación- reconoció que ha sufrido acoso desde hace mucho tiempo

En julio pasado, Kylie Jenner se convirtió en la portada de la revista Forbes como la millonaria más joven del mundo. Aunque a primera vista la vida de la hija menor de Kris Jenner es “perfecta”, la realidad dista mucho de lo que las cámaras muestran. Si bien ahora se encuentra en un muy bien momento tras su debut como mamá de Stormi, su relación con el rapero Travis Scott y su éxito como empresaria, la socialité reconoció que durante muchos años tuvo que enfrentarse al bullying que en ocasiones le provocaron inseguridad.

Si bien la familia Kardashian-Jenner le debe todo a la exposición mediática a la que se sometieron desde 2007, cuando lanzaron la primera temporada de Keeping Up With The Kardashians, fue Kylie la más joven en comenzar con este proceso pues cuando su rostro saltó a la fama tenía sólo 9 años, situación que le trajo algunos problemas en su desarrollo, como el acoso.

A través de un emotivo video, compartido en las historias de Instagram de Kendall Jenner (que Kylie subió hace unos días a Snapchat), Kylie narró su experiencia: “La mitad de ustedes creerán que soy rara, la otra mitad que soy divertida, pero he sido acosada desde que tenía 9 años. Y pienso… pienso que he hecho un gran trabajo para sobrellevarlo, pero aún hay un montón de acosadores ahí afuera”, se le escucha decir mientras varias imágenes de su cambio con el paso del tiempo se proyectan en el clip.

Ahora que ha madurado, Kylie aprendió a lidiar con este problema y está convencida de que su manera de superarlo servirá de ejemplo para otros: “Así que esto es solo… esto era solo un pequeño Snapchat para decirle a cualquiera que tenga un acosador, que la única opinión que realmente importa es la tuya, nunca cambies”, se le escucha decir al final del video.

Si alguien entiende a Kylie, esa es su hermana mayor Kendall, quien también era muy joven cuando comenzó a participar en el show familiar que las ha colocado como la familia más famosa de la televisión estadounidense y que retomó este interesante trabajo de su hermana en contra del bulliyng. En el caso de Kylie hemos visto un claro cambio físico que muy probablemente tenga que ver con los comentarios externos, aunque desde que se convirtió en mamá ha ido apostando por la naturalidad y ha repetido una y otra vez que está feliz con la mujer en la que se ha convertido.