Atala Sarmiento responde a quienes dicen que quiere competir con Adela Micha

A finales de agosto, Atala Sarmiento dio la sorpresa a sus seguidores al confirmar el estreno de su nuevo programa de entrevistas. Sin embargo, la conductora lo hizo lejos de los foros televisivos, esta vez por iniciativa propia en su canal de YouTube. Para comenzar, le dio el nombre de Personas a su espacio, que inauguró de manera oficial teniendo como invitada a la cantante Yuri. De inmediato, surgieron las críticas a su proyecto, comparándolo con la idea que en 2017 tuvo Adela Micha, quien puso en marcha La Saga, un formato que cuenta en cada una de sus emisiones con la participación de varias celebridades.

Y mientras Atala emprendía en su nueva faceta, las versiones de que la rubia pretendía hacer la competencia a Micha comenzaron a tomar fuerza. Al preguntarle su opinión acerca de estos comentarios, ella se sinceró y respondió con toda la tranquilidad para dejar clara su postura. “No, yo creo que la mar está llena de peces y aquí nadie ha descubierto el hilo negro ni ha escrito la última palabra…”, dijo entre risas para los micrófonos del programa televisivo La Cuchara, al ser abordada afuera de las instalaciones de la XEW, en el Centro Histórico.

Pero eso no fue todo, Atala quiso ahondar en sus declaraciones para destacar que su idea tomaría rumbos distintos, y de paso aprovechó para expresar su admiración por el trabajo que colocó a Micha en la mira desde hace poco más de un año. “Adela lo ha hecho súper bien y me encanta La Saga pero no, lo que yo voy a hacer no se parece a La Saga, para nada…”, aseguró con firmeza ante la pregunta. Fue así como la ex conductora de Ventanenado zanjó los rumores, feliz por esta nueva etapa en la que además ha incursionado como columnista de un diario de circulación nacional.

Lo cierto es que entre Adela Micha y Atala Sarmiento existe una relación de amistad, recordemos que en marzo pasado la periodista de espectáculos fue la invitada de una de las emisiones, en donde habló de cómo transcurrieron sus días en Ventaneando. En ese espacio, también negó que hubiera visitado la instalaciones de Televisa cuando ella era parte del equipo de Pati Chapoy, como en su momento se rumoró.

Por ahora, Atala se mantiene enfocada en sus planes profesionales, dando una que otra sorpresa siempre que surge alguna oportunidad. En días pasados, la conductora visitó el foro del programa televisivo Intrusos, la producción de la cual formaría parte, aunque previo al estreno de la misma rechazó la oferta por no convenir a sus intereses económicos. Dejando atrás ese episodio, y para demostrar que no hay diferencias, fue la invitada de un par de emisiones en donde platicó cómo se encuentra en este momento de su vida.