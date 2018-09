'¡Camarero!', A-Rod, novio de Jennifer Lopez, paga una apuesta de la forma más servicial

Jennifer Lopez puede estar tranquila, pues su novio Alex Rodriguez no es sólo una hombre guapo y carismático, sino también fiel a su palabra. Así lo demostró el ex beisbolista de origen dominicano, pues tras perder una apuesta con Mark Wahlberg no titubeó ni un momento a la hora de cumplir lo pactado. El actor, ferviente aficionado de los Medias Rojas de Boston, hizo prometer a A-Rod, incondicional de los Yankees de Nueva York, que si su equipo perdía iría a su restaurante a trabajar. ¡Y lo hizo! La pareja de JLo no reparó en participar en todas las labores en el local, desde preparar malteadas hasta limpiar el piso. Haz click en el video para ver la faceta más servicial y atenta de Alex.