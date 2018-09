La tierna pijamada de Stormi y Chicago, las hijas de Kylie Jenner y Kim Kardashian

Más tierno imposible. La siguiente generación del clan Kardashian no deja de acaparar la atención de los fans de sus famosas madres. En esta ocasión fueron Stormi y Chicago, hijas de Kylie Jenner y Kim Kardashian, respectivamente, las que conmovieron a los millones de seguidores de sus mamás, pues es imposible negar la dulzura que esbozan a sus pocos meses de nacidas. Ambas celebs compartieron la más adorable foto de la que podría ser una de las primeras pijamadas de las pequeñas primas, ¡encantador!

Kylie Jenner fue la primera en compartir en su Instagram la enternecedora foto de su retoño, de poco más de 7 meses de nacida, junto a su sobrina Chicago, de casi la misma edad. “Pijamada”, escribió la joven empresaria a compartir la instantánea, en la que se ve a las bebés acostadas sobre la cama, una al lado de la otra, vestidas de manera muy similar, ambas en conjuntos de pantalón y camiseta rosa, y con expresiones muy dulces en sus rostros. La imagen, que fue retomada por Kim en sus Stories, de inmediato obtuvo miles de likes y comentarios halagadores entre los seguidores de la celeb.

Dos de las personas que no podían dejar de comentar tan adorable imagen fueron las mismas hermanas mayores de Kylie, Khloé y Kim. “Honestamente no puedo”, escribió KoKo, seguido por un par de emojis de caritas enamoradas. Mientras, la esposa de Kanye West agregó evidentemente emocionada: “¡Mis bebés!”. Kendall y Kourtney también reaccionaron a tan linda foto regalándole un like, los que se sumaron a los de celebridades como Jessica Alba, Hailey Baldwin y Donatella Versace, por mencionar algunos.

Apenas hace unos días Kylie compartió también en su Instagram un breve video en el que pareciera que Stormi baila junto a ella mientras la abraza por el cuello. “Te amo tanto que duele”, tituló su publicación. Por su parte, Kim publicó en la red social una hermosa postal playera junto a su hija menor, “mi flor de cerezo bebé”, escribió junto a la imagen en la que se le ve en el agua, cargando a Chicago y besándola en el rostro de manera muy tierna. Y True, la tercera de las pequeña primas y retoño de Khloé y Tristan Thompson, no se queda atrás en ternura, y así lo demostró su más mediática tía al postear una encantadora fotografía de esta nena y junto a la suya.

Chicago y Stormi tienen en común no sólo la fama que les da pertenecer a una de las familia más mediáticas del mundo, sino haber nacido con unas cuentas semanas de diferencia. Chicago, cuyo nombre es un homenaje a la ciudad en la que creció su padre, Kanye West, nació el pasado 15 de enero. Mientras que La hija de Kylie y el rapero Travis Scott vino al mundo el 1 de febrero, apenas unos días después que su prima. True es la más pequeña de las tres primas, pues nació el 12 de abril.

