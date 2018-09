Llena de amor, Bárbara Coppel celebra los seis meses de vida de su pequeño Bastien

La felicidad es infinita para Bárbara Coppel, quien disfruta al máximo su faceta en la maternidad. Por supuesto, nunca deja pasar cualquier oportunidad para celebrar por todo lo alto a sus pequeños, como en esta ocasión ocurrió con el sexto cumplemes de Bastien. Fue el pasado 10 de marzo cuando la socialité compartió la noticia del nacimiento de su bebé y, desde ese entonces, el pequeñito ha alegrado los corazones de no solo de sus papás, también de su hermanita Amaïa, quien se ha convertido en su inseparable cómplice de aventuras.

Para hacer de este día algo inolvidable, Barbara compartió algunas historias a través de su cuenta oficial de Instagram, una serie de fotografías en donde aparece el pequeño Bastien regalando una espontánea sonrisa a la cámara. Y para dejar claro que estaba de celebración, colocó en la primera imagen una leyenda con la frase: “6 meses”, aunque no dio más detalles de las sorpresas que seguramente preparó para este día. Lo que llama la atención desde el primer instante es lo mucho que el bebé ha crecido, pareciéndose cada vez más a sus padres.

En otra de las postales que la ex modelo dio a conocer, aparece Bastien con un semblante de felicidad, una tierna escena que resultó tan conmovedora, que Bárbara no se resistió a expresar su sentir al mirar la carita de su hijo. “Mamá orgullosa”, escribió en la foto. Hay que recordar que desde que nació el niño, la también esposa de Alejandro Hank Amaya ha hecho partícipes a sus fanáticos de instantes únicos, como la celebración de su bautizo a finales de julio, evento del que también dimos todos los detalles en las páginas de la revista ¡HOLA!

Convertirse en madre por segunda ocasión, fue para la socialité una experiencia inigualable. Tan pronto le dio la bienvenida al nuevo integrante de la familia, compartió una fotografía de este instante. A la par, dio detalles puntuales del bebé, que nació en los Estados Unidos. “El amor no se divide, se multiplica. ¡Qué hermosa es la vida! Bastien Alexander Hank-Coppel nació ayer 10/03/18 a las 9:56 am, pesó 3.3 kg y midió 52 cm. Sano y hermoso, demasiado pronto para encontrar parecidos, pero yo veo a su padre en él”, escribió.

Es así como Bárbara disfruta de esta etapa de su vida, viendo crecer a sus hijos haciendo realidad este sueño junto a su esposo Alejandro. Apenas hace unos días lo expresó a través de sus redes sociales, con un sincero mensaje al cual le incluyó una foto de ella con sus bebés que invadió de ternura a todos sus fans. “Amo esta etapa de mi vida, valen la pena las desmañanadas, no tener un segundo para mí, no poderme sacar selfies porque no ando digna. Eso es lo de menos cuando les veo las caras y casi se me caen los dientes de lo que los aprieto de amor”, escribió.