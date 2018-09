Kim Kardashian y Kanye West derriten las redes con las más tiernas fotos de su pequeña Chicago

Además de su lado glamuroso, Kim Kardashian y Kanye West tienen su faceta como padres. Mientras que la famosa gusta de compartir más a menudo con sus seguidores algunos vistazos de su vida familiar, su esposo es un poco más reservado. Sin embargo, recientemente ambos han deletitado a sus fans al publicar las más tiernas fotos con la más pequeña de sus retoños: Chicago. A sus casi 8 meses de nacida, esta bebé es hermosa y encantadora, y los admiradores de la mediática pareja no dejan de hacerle halagos.

El rapero compartió ayer en su cuenta de Twitter una adorable foto con su hija Chicago, acompañada de unos emojis. En la instantánea se ve a Kanye de perfil, besando dulcemente la cabeza de la bebé, quien luce encantadora con sus grandes ojos y vestida con una pequeña camiseta blanca estampada, casi a juego con la de su papá. Sin embargo, el cantante decidió borrar más tarde la tierna imagen y aunque no explicó los motivos, algunos dedujeron que podría deberse a que no quiere distraer la atención de sus aspiraciones políticas.

Por su parte, Kim recurrió a su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 117 millones de seguidores, para compartir una adorable foto junto a su bebé en la playa. “Mi flor de cereza bebé”, escribió al compartir la imagen, en aparente alusión al pequeño traje de baño que usa Chicago en la instantánea. Pero la celeb no perdió la oportunidad de presumir sus curvas, pues aunque la nena roba la atención en los brazos de su madre mientras ésta la besa en el rostro, no pasa inadvertida la silueta de la famosa, quien usa un atrevido bikini amarillo neón.

Días atrás, Kim ya había compartido otra foto de Chicago, a quien de cariño suele llamar sólo Chi. Y fue esta imagen la que enterneció por partida doble, pues la mostró a la pequeña junto a True, de apenas 5 meses de nacida, hija de Khloé Kardashian y el basquetbolista Tristan Thompson. “Tengo esta True”, tituló su post la celeb, en la que se ve a las dos nenas juntas sentadas sobre la alfombra, mientras la hija de Kanye West sostiene a su prima por el brazo. No cabe duda de que además de compartir la fama que conlleva ser parte de una familia muy famosa, estas dos pequeñas serán grandes amigas.

Aunque el nombre de Chicago es un homenaje a la ciudad en que creció su padre, Kim reveló hace poco que le gustaría que su pequeña hija tuviera un segundo nombre y compartió cuál sería. "Me encanta el nombre Noel", explicó la estrella de televisión en un video publicado en su app, en el que también agregó que a su esposo no le agrada mucho la idea. "Chicago me parece realmente largo y no fluye, así que la llamo Chi. Eso es. Ella puede decidir más adelante si quiere que la llamen Chicago o Chi. Pero ella es tan femenina. Cuando ella salió por primera vez, yo estaba como, '¿Cómo la llamamos?' Fue la decisión más difícil y no pude pensar en un nombre ", recordó la famosa, quien junto con Kanye es madre además de Saint, de 2 años, y North, su primogénita, de 5.

