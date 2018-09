Melania Trump muestra su lado más sobrio para la conmemoración del 9/11

Aunque suele mantenerse siempre fiel a su estilo y hasta en los momentos más casuales apegarse a su gusto por los guardarropas siempre comentados, esta ocasión fue diferente para Melania Trump. El 11 de septiembre es uno de los días más terriblemente memorables de los últimos tiempos y en el 17° aniversario del fatídico día de uno de los ataques terroristas más devastadores de todos los tiempos, la Primera Dama de Estados Unidos mostró su lado más sobrio y prefirió pasar a un segundo plano.

Desde la primera hora de la mañana, en su cuenta de Twitter se publicó una fotografía en la que se le ve saliendo de la Casa Blanca de la mano de su marido. Mientras el mandatario y los guardias saludan a la bandera, Melania ve nostálgica al suelo. Junto a la fotografía, simplemente escribió: “Nunca olvidemos” y la fecha del terrible suceso.

En este sobrio día, Melania llevó un discreto coat dress en azul marino con pespunte en blanco y detalles a juego en la botonadura. Fiel a su silueta acinturada, enmarcó esta parte de su figura, no solamente con su infaltable cinturón, sino con una amplia falda corte A, todo diseño de Hervé Pierre. Aunque nunca deja fuera de su look unos stilettos, en esta ocasión dejó de lado las texturas exóticas y los colores llamativos, para apostar por la elegancia con unos zapatos a juego con su abrigo. La Primera Dama de Estados Unidos decidió mantener su look tan sencillo como fuera posible durante este día, por lo que los accesorios quedaron fuera y prefirió llevar la melena de forma sencilla y natural, a juego con su maquillaje. A lo largo de sus apariciones del día, se le vio con un semblante sobrio y en la mayoría de las imágenes se le vio mirando hacia el piso.

En este aniversario, Melania viajó con su marido a Shanksville, Pennsylvania, lugar en donde se estrelló el vuelo 93 aquel 11 de septiembre y en donde se acaba de inaugurar un memorial para los 40 pasajeros que al notar que terroristas querían apoderarse de la aeronave, decidieron sacrificar sus propias vidas para evitar una desgracia mayor.

En un día en el que se recuerda este terrible suceso, distintas personalidades tomaron sus redes sociales para rendir tributo a quienes perdieron la vida. “Siempre vamos a recordar a todos los que perdimos el 9/11, gracias a los equipos de emergencia que nos mantuvieron a salvo y honor a todos los que defendieron a nuestro país y los ideales que nos unen. No hay nada que nuestra resiliencia y convicción no puedan superar, y ningún acto de terror podrá cambiar quienes somos”, escribió Barack Obama. Por su parte, Bill Clinton, anotó: “Hoy honramos a todos aquellos que perdieron su vida hace 17 años en NY, VA y PA, a sus seres queridos y a los valientes equipos de emergencia que arriesgaron sus propias vidas para salvar las de otros. El mejor tributo que podemos hacer es vivir nuestras vidas de forma que redimamos los años que ellos no pudieron tener”.

