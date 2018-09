Así reaccionó Kourtney Kardashian al enterarse que Scott había presentado a sus hijos a Sofia Richie

Desde que Kourtney Kardashian y Scott Disick decidieron separarse, la relación se ha mantenido más o menos cordial todo por el bien de sus hijos Mason, Penélope y Reign. De hecho, la mediática familia ha llegado a considerar a este famoso como un integrante más. Sin embargo, la ex pareja no ha estado exenta de discusiones y la más reciente que han protagonizado se ha centrado en sus niños y en la nueva novia del celeb, Sofia Richie.

Fue en una de las emisiones de Keeping Up With the Kardashians, que se expuso la muy tensa conversación que tuvieron hace tiempo Kourtney y Scott, luego de que éste decidiera presentarle a sus hijos a su novia Sofia Richie, sin haberlo consultado antes con la famosa, a quien le pareció irrespetuoso que la ignorara en tan importante decisión. "Hago sacrificios continuamente y tú no estás cumpliendo las cosas que dijiste que ibas a hacer. Haces lo que te da la gana y no me parece bien", le reprochó la mayor de las hijas de Kris Jenner a quien fuera su pareja hasta 2015.

Pero Scott no se quedó callado ante los reproches de su ex pareja, pues la enfrentó diciéndole que es una persona “demasiado controladora” y difícil. "Creo que esperas demasiado de las personas. No siempre se van a cumplir tus expectativas, por mucho que la gente intente hacer todo lo posible por complacerte". Y es que aunque se sabe que el programa es grabado, viene a exponer por fin las reacciones que muchos esperaban luego de que hace varias semanas se publicaran fotos en las que se veía a Disick junto a su novia y los niños, haciendo que muchos interpretaran que la relación del ex de Kourtney con la modelo de 20 años va muy en serio.

Sin embargo, según contó el propio Scott a su ex suegra que fungió como mediadora, el encuentro de Sofía con sus niños fue más bien casualidad. "Anoche, cuando llegamos a casa, los niños estaban allí y claro, conocieron a mi novia”, recordó Disick en el programa, para después detallar cómo reaccionó su ex mujer al respecto. “Y Kourtney se puso como una fiera, me dijo que soy un bufón y que no me importa nada porque habíamos hablado con la terapeuta y habíamos acordado esperar. Yo le respondí que sólo habíamos hablado de esperar hasta Año Nuevo o las vacaciones".

Y para desagrado de Kourtney, la propia Kris reconoció que la postura de su hija era injusta, pues reveló además que ella ya había presentado a sus hijos con su pareja, el modelo Younes Bendjima, con quien inició una relación el año pasado y que aparentemente se encuentra ahora en una etapa de reconciliación. "No entiendo por qué ella sí puede presentarle su novio a los niños, pero tú no puedes hacer lo mismo con tu novia. Es mi hija y no quiero decir o hacer nada en su contra, pero comprendo tu punto de vista", dijo Jenner.

Sin embargo, Kourtney seguía inconforme: "Me molesta porque nos sentamos con nuestra terapeuta y le contamos lo que creíamos que era mejor para nuestros hijos. Y acordamos que ya habían pasado por demasiados cambios y que era mejorar esperar", explicó en la tensa charla con su madre y Scott, quien finalmente terminó por aceptar que hubiera sido mejor avisarle con antelación a su ex mujer sobre que su novia y sus hijos iba a conocerse.