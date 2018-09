Ariana Grande bloquea los comentarios de sus redes tras el fallecimiento de su ex, Mac Miller

Devastada no solo por la partida de su ex… ¡sino por las críticas en torno a ella! Eso es lo que está viviendo Ariana Grande, quien después del fallecimiento de Mac Miller a causa de una sobredosis recibió mil y un comentarios negativos por parte de los fans del rapero, quien murió ayer a los 26 años.

Y es que después del triste anuncio que sacudió a muchos, la cantante de 25 años recibió miles de ataques en su Instagram, en los que la acusaban de ‘ser la culpable’ del declive emocional de Mac, algunos asegurando que recayó en las adicciones después de su rompimiento, tras dos años de relación. “No llevan ni un año de separados y Ariana ya está por casarse con Pete Davidson. Era lógico que esto pasara”, se podía leer en las amenazas hacia ella, por lo que de inmediato decidió bloquear todos los comentarios en su cuenta, para después hacer un homenaje a su ex novio con una foto que tomó, en la que él aparece viendo a la cámara sentado en el pasto.

¿Lo cierto? Es que fuentes cercanas aseguran que los problemas de depresión de Mac iban más allá de la ruptura con la cantante, pues en algún momento el famoso admitió que ya había superado su separación. “Honestamente se veía que había superado el rompimiento con Ariana. Yo maduré y mi ex no lo ha hecho”, reveló la persona a People.

Ariana y Mac se conocieron en 2013 pero comenzaron su relación en 2016, cuando interpretaron juntos My Favorite Part. Los problemas de depresión y adicción fueron una constante en su vida, los cuales terminaron con su vida. El famoso fue encontrado por una de sus amigas, quien llamó al 911, pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

Sin embargo, esta no ha sido la primera vez que Ariana se ha enfrentado a las críticas de los fans de Mac por su ruptura, pues meses después de ésta, el famoso tuvo un accidente de coche y fue arrestado por estar bajo la influencia del alcohol, despertando las críticas de sus seguidores quienes culpaban a la cantante por dejarlo. ¿Su respuesta? Un pequeño texto que publicó en su Twitter, en el que defendió su decisión por dejar esta relación tóxica.

“Qué absurdo es que minimices el respeto de una mujer hacia sí misma y la autoestima de las mujeres al decir que alguien debería permanecer en una relación tóxica solo porque él escribió un disco sobre ella, lo que por cierto no es el caso. No soy niñera ni madre, y ninguna mujer debería sentir que debe serlo. Me he preocupado por él y lo he apoyado para que estuviera sobrio. He rezado por su equilibrio durante años (y siempre lo haré, por supuesto) pero avergonzar/culpar a las mujeres por la incapacidad de un hombre para mantener esta mie... en orden es un problema mayor. Dejemos de hacer eso”, dijo Ariana, algo que fue aplaudido por sus seguidores.

