'Ella no lo necesita': Susana Dosamantes opina sobre su hija Paulina Rubio y el 'challenge' de Thalía

Aunque Thalía ha tenido mucho éxito con su challenge… ¡el de Paulina Rubio está lejos de ver la luz! Por lo menos eso es lo que dejó más que claro Susana Dosamantes, quien confesó su opinión respecto al video que la mexicana publicó hace algunos días, el cual no solo causó furor entre sus fans sino que se convirtió en el nuevo movimiento de moda en las redes.

“Yo creo que ella no lo necesita”, dijo Susana luego de que un locutor de Dominio Radio le confesara que estaba esperando el challenge de Paulina. Esta respuesta de inmediato provocó los gritos, risas y aplausos de quienes estaban ahí, sin embargo, la famosa de 70 años admitió que a pesar del buen recibimiento del video de Thalía, su hija tiene objetivos diferentes. “Paulina está demasiado ocupada haciendo sus discos y sus rollos. Cada quien tiene sus formas de entretenerse”.

Pero… ¿cómo surgió el #ThalíaChallenge del que todos hablan? Todo a raíz de un video que la cantante publicó en sus Instagram Stories, en el que aparecía con un peculiar jumpsuit rosa con flecos, saludando a sus fans mientras cantaba una canción que compuso al momento. “¿Me oyen ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Yo estoy feliz, feliz, feliz, feliz de que los tengo, de que los tengo, tengo, tengo. Gracias, gracias, tikitin tikitikitikitin takatakatan”, se podía escuchar en la melodía que interpretó y que se convirtió incluso en una canción –sin siquiera proponérselo-.

Susana agregó que Paulina se encuentra muy ocupada no solo en su nuevo disco, sino también en pasar tiempo con sus dos peques, por lo que el camino de ella con el de Thalía no se puede comparar. “Paulina tiene sus dos nenes; no tiene nana de planta entonces anda ahí de nanny y de mami. Y aparte tiene su estudio en la casa y está grabando su disco y compone canciones y entre que lleva al niño a la escuela, le da el desayuno… Están en otros rollos, en dos facetas distintas”, comentó en dicha entrevista.

¿Y qué piensa La chica dorada del éxito de su compañera? Susana confesó que desconoce su sentir pero se declaró contenta por el éxito que las famosas están teniendo en este momento, además de estar totalmente orgullosa por el nuevo disco que lanzó su hija.

“Quien sabe qué diga. Yo creo que cada quien su gusto, cada quien sus rollos y sus inventos. Creo que Paulina está enfocada en lo que ella quiere lograr. Acaba de sacar su disco nuevo, a mí me gusta. Se llama Desire. Muy sexy entonces qué padre. Me gustó la letra de las canciones y la segunda que lanzó es muy ella; me gustó”, expresó.

Y tú… ¿piensas que Paulina debería de lanzar su propio challenge?

