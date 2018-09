Martha Debayle habla de lo que aprendió tras la crisis de salud de su hermana Eugenia

De un instante a otro, la vida de Martha Debayle quedó marcada por un complicado suceso familiar: el problema de salud al que se enfrentó su hermana Eugenia en mayo de 2016. A raíz de transitar por ese periodo,-en el que la incertidumbre crecía con el paso de los días-, las profundas reflexiones de la conductora de radio y televisión fueron parte de los motivos que la llevaron a ponerse de pie. Por fortuna, la historia de Eugenia dio un giro al superar las dificultades, que hoy simplemente han quedado en el recuerdo.

Con plena claridad, Martha abrió su corazón y expresó cómo fue que vivió ese suceso que cambió su manera de pensar. “El evento de Eugenia creo que sacudió a toda la familia, creo que fue el gran aprendizaje para todos los que amamos a Eugenia y para todos los que estamos cerca de ella y en su vida. Cómo la vida te cambia de un momento a otro y en la inmensidad de la vida, pero sobre todo con la fragilidad que es la vida, porque cualquiera de nosotros hoy estamos aquí, mañana quien sabe, que fue el caso de Eugenia…”, dijo en entrevista para el programa televisivo Hoy.

Tras haber cambiado la página en este duro episodio, valorar cada minuto de la existencia misma ha sido esencial en la vida de Martha, quien hoy aplica con firmeza esa filosofía con la que ha logrado sentirse plena y llena de fortaleza. “Te das cuenta que no podemos seguir perdiendo el tiempo en cosas que no tienen importancia. Esta vida es una, es la única que tenemos, hay que cuidarse, hay que agradecer la vida, hay que disfrutarla…”, platicó para los micrófonos del espacio antes citado.

La noticia saltó dos años atrás, cuando se dio a conocer que la hermana de la también empresaria se encontraba en terapia intensiva luchando por su vida, aunque en su momento la familia mantuvo bajo reserva los detalles de lo que había ocurrido. Pasado un tiempo, exactamente en marzo de 2017 y ya recuperada, Eugenia habló durante una reveladora conferencia en la que dio su fuerte testimonio sobre lo que había pasado. “La vida no pide permiso y eso me pasó a mí, de repente mi vida se me rompió me enfrenté a un paro cardiaco, después estuve en un coma inducido, estuve muerta por tres minutos, estuve en terapia intensiva, mi cuerpo estuvo luchando muchísimo porque tuve una situación en la que mis órganos no funcionaban…”, dijo en aquella charla la especialista en moda y belleza.

La relación de Martha Debayle con Eugenia es de lo más cercana, las dos son inseparables y están orgullosas de ser las mejores cómplices. Para muestra, la charla que ambas tuvieron recientemente a través del canal de YouTube de la conductora de radio, quien se sinceró con su hermana a quien le confesó lo que pensaba sobe ella. “De lo que más admiro de ti, y que me parece escaso hoy en día es tu bondad porque el no tener maldad en tu alma es algo que de verdad se vuelve hoy en día un recurso bien escaso. Ser una persona con bonitos sentimientos me parece un gran talento y algo súper bonito que admiro mucho de ti…”, dijo la también productora.