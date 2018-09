¿Pati Chapoy deja ‘Ventaneando’? La misma conductora lo aclara

Uno de los programas que se ha mantenido en el gusto del público desde hace más de 20 años es Ventaneando y esto sin duda se debe en buena parte a su titular, Pati Chapoy. Es por eso que al público tomaron por sorpresa los rumores que señalaban que la conductora se despediría de la exitosa emisión en unos meses, e incluso apuntaban a que habría motivos de salud en tal decisión. Sin embargo, ante tales especulaciones, fue la misma periodista quien se ha pronunciado para aclararlo todo.

VER GALERÍA

Consciente de la fragilidad de la información que se maneja hoy en día en las redes sociales, Pati desestimó los rumores sobre su salida de Ventaneando. “Acuérdate que en la redes si tú dices que estás bien, alguien va a decir lo contrario. Cada quien tiene su propia historia de lo que sucede”, dijo en entrevista con el diario El Universal al ser cuestionada sobre las razones que originarían las especulaciones en torno a su carrera. Además, la conductora respondió a los señalamientos de que supuestos problemas de salud serían los causantes de que dejara la titularidad de su programa, pues se ha llegado a señalar incluso que se mudaría a un lugar a nivel del mar. “Estoy bien, estoy contenta. Me quieren y me chiquean mucho en (TV) Azteca. Yo los quiero y trabajo lo mejor posible porque es mi gusto”, agregó Chapoy, dejando entrever que está muy feliz con su posición actual en la televisora.

VER GALERÍA

Otra de las personas que también ha rechazado los supuestos problemas de salud de Pati es su mismo compañero, Pedro Sola. “Yo la veo diario y no está nada mal de salud”, aseguró el conductor también en entrevista con El Universal, en la que además explicó que las últimas ausencias de Chapoy se han debido a vacaciones y a temas de trabajo. “Anduvo de viaje, primero se fue tres semanas a Rusia, luego fue tres a semanas a Mongolia y ahorita está en Los Ángeles”, detalló el simpático presentador de televisión antes de reafirmar, “o sea que mal de salud no está”.

VER GALERÍA

Sola calificó de “rumorología”, las especulaciones que en últimas fechas han rodeado la carrera de Pati. “Porque la gente no la ve cree que no va a estar, pero no ella sigue siendo la directora de espectáculos en la producción de Ventaneando, Caiga quien caiga”, agregó el simpático conductor, con quien en pantalla siempre ha mostrado una estupenda relación, al igual que con el resto del elenco del programa.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Tal como lo explicó Pati no hay duda que se encuentra muy feliz y cómoda en la emisión. Y prueba de ello es que apenas hace un par de meses la conductora tuvo en el programa a la invitada más especial: su nieta Martina. La pequeña, quien es hija de la hija de Mane Felici y Rodrigo Dávila, conquistó al público de Ventaneando durante una breve participación en el programa de espectáculos. “Hoy me tocó ser abuela de Martina, estamos trabajando desde la mañana”, dijo Chapoy al inicio del programa, en el que compartió la silla principal en el estudio con la encantadora niña.

VER GALERÍA