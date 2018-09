Chumel Torres y Natalia Téllez comparten su primera foto juntos en su viaje por Asia

Aunque apenas hace unas semanas Natalia Téllez y Chumel Torres preferían mantener su amor lejos del ojo público, hoy ya no es así. Ambos famosos ya se dejan ver juntos y felices sin importar nada más. Ahora que disfrutan de unas inolvidables vacaciones como pareja, la conductora y el videoblogger han compartido su primera foto juntos en su viaje, dejando claro que su relación va viento en popa y que esta salida les ha sentado de maravilla a ambos.

De visita por Vietnam, Chumel y Natalia han compartido en sus redes sociales las más bellas postales de los paradisiacos destinos del país asiático, sin embargo una imagen es la que ha llamado más la atención, y es justamente en la que la joven pareja posa junta –y muy sonriente- en sus vacaciones. Fue la estrella de YouTube quien ha compartido la instantánea en su cuenta de Instagram, en la que se le ve recostado en un camastro, con gafas de sol, y justo atrás de él, tomándolo tiernamente de la mano, se ve a la conductora esbozar una gran sonrisa ante la cámara, luciendo de lo más guapa sin una gota de maquillaje, usando bikini, collar largo, grandes arracadas y un sombrero cónico, tradicional en el país. De acuerdo a unas publicaciones del videoblogger, se encuentran en la ciudad portuaria de Hội An.

Tanto Natalia como Chumel han manifestado estar encantados con las tierras vietnamitas, pues no han perdido la oportunidad de compartir fotos no sólo de los atractivos turísticos, sino también de la gastronomía típica del país asiático. “Cuando crees que no se puede ver más hermoso, Ha Long Bay”, escribió la conductora de Hoy junto a una linda postal desde el emblemático destino. “Aquí la foto de una de las siete maravillas del mundo moderno”, escribió el famoso youtuber al publicar una instantánea del mismo sitio. De hecho, es el videoblogger, quien haciendo gala de su oficio, no ha dejado de dar cuenta a sus seguidores de los pormenores de su estancia en el exótico país, y ha posteado varios videos, en varios de los cuales aparece Téllez.

A principios de esta semanas, el público no pudo pasar por alto la ausencia de la guapa conductora de Hoy, sin embargo, fue desde la semana pasada que ella misma explicó que pasaría unos días en Asia. Durante un detrás de cámaras del exitoso programa matutino, Mauricio Mancera, compañero de Natalia, habló al respecto. "Triste porque se nos va mi Nat", dijo el conductor, para después agregar: “Se nos va dos semanas a Asia”, mientras Tellez asentía sonriente. “Para que no empiecen a decir que ya te fuiste, que se te corrió”, señaló el conductor en el video. “Lo van a decir de todas maneras, pero no importa, ya cuando vuelva verán (…) Ya nos veremos en dos semanas”, agregó Téllez.

Tan pronto como inició su viaje, Natalia empezó a compartir algunas postales con sus seguidores. “Hanoi. La ciudad más enloquecedora y bella”, escribió en una de ellas. Sin embargo, de inmediato sus fans pudieron comprobar que la famosa estaba vacacionando con Chumel, pues ambos compartieron fotos de los mismos lugares, en incluso el videobologger publicó en sus Stories algunos video breves en los que sale Téllez. Si es que quedaban dudas sobre lo bien que va su relación, con este tour juntos se terminaron. Y es que después de varias semanas de jugar al despiste sobre su romance, la pareja terminó por aceptar públicamente su noviazgo. “La verdad estamos muy felices”, reconoció el youtuber ante la prensa a su paso por una reciente alfombra roja.