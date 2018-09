Así respondió Khloé Kardashian a quienes la critican por perdonar a su novio Tristan

Si hay algo que distingue a Khloé Kardashian además de su fama y glamour es que no se queda callada si algo no le parece. La celebridad de televisión acaba de protagonizar un intercambio de palabras no sólo con un conocido blog de espectáculos, sino también con una usuaria. Y es que la famosa no pudo quedarse sin reaccionar ante la críticas de las que fue blanco por el simple hecho de haber retomado su relación con Tristan Thompson, padre de su hija True, tras un periodo de altibajos. Y aunque se encuentra disfrutando de unas vacaciones familiares, la celeb se tomó el tiempo para dejar en claro su posición ante los comentarios sobre su vida. Haz click en el video para enterarte de cómo se dieron las cosas.