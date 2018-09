Mónica Noguera revela por qué no funcionó su relación con Fher, de Maná

La vida sentimental de Mónica Noguera quedó marcada por uno de los capítulos más comentados: el de su romance con Fher Olvera, vocalista de Maná. A un tiempo de aquel compromiso, la conductora de televisión decidió compartir parte de los motivos que motivaron la ruptura. Además, admitió no sentirse arrepentida de esa experiencia que tuvo como antecedente una entrañable amistad. Fue en 2011 cuando ambos dieron el paso definitivo e incluso celebraron un ritual chamán para dar formalidad a esa relación que hoy simplemente quedó en el recuerdo.

VER GALERÍA

Recientemente, Noguera decidió abrir su corazón para revelar el por qué ella y Fher decidieron separarse, una situación que ha superado y de la que hoy habla con claridad. “Éramos muy buenos amigos, desde que empezó Telehit nos conocimos, pero nos agarramos en un momento en el que él quería familia, yo quería familia y dijimos ‘¡amigos maravillosos!’…”, dijo durante una entrevista en el espacio de Adela Micha, La Saga.

Y para ser puntual con sus declaraciones, Mónica fue sincera y dio detalles de lo que ocurría con sus sentimientos por aquellos años. “Como que en realidad pensábamos que estábamos enamorados pero nunca estuvimos enamorados, éramos muy buenos amigos…”, confesó. Cabe mencionar que por aquel tiempo en que se dio el romance, intentaron convertirse en padres, algo que no consiguieron y que influyó de manera directa en el destino de su relación.

VER GALERÍA

Noguera también reveló que ese sentimiento de amistad fue mutuo, situación que se sumó a una serie de factores que los llevó a tomar la firme decisión de separarse. “A él le pasó lo mismo, éramos cuates nada más, y ya con todo el estrés, yo lo estaba acompañando a toda la gira, estábamos viajando mucho y todo eso yo creo que fue rompiendo, pero claro que no me arrepiento. Fernando es un súper chavo, ya no he sabido nada más de él…”, dijo para el medio antes citado.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Pese a las diferencias personales que pudieron existir, Mónica asegura que hoy queda entre los dos una amistad, algo que no solo mantiene con Fher, también con otras de sus ex parejas. “Lo importante es lo que en verdad, lo que viviste y he vivido cosas muy padres con ellos. Yo soy de amor y paz…”. En este momento, disfruta de su romance con el francés Julién Leoni, con quien se casaría este verano, aunque ambos decidieron cancelar la boda para continuar en su eterno noviazgo.