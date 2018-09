Roberto Palazuelos revela por qué abandonó sus aspiraciones políticas

Aunque su faceta más conocida es la de actor de telenovelas, Roberto Palazuelos es además un exitoso empresario del ramo hotelero. Sin embargo, tiempo atrás consideró contender por un cargo público, aunque esto nunca llegó a concretarse. Y es hasta ahora que el famoso ha hablado abiertamente de los motivos que lo llevaron a abandonar sus aspiraciones políticas, para enfocarse en su vida como hombre de negocios. VER GALERÍA

Invitado en el programa Despierta América, Palazuelos participó en un debate con la temática “¿Sacrificarías tu trabajo por una convicción laboral?”. En la dinámica, el actor fue cuestionado sobre las aspiraciones políticas que manifestó en el pasado. Con la sinceridad que lo caracteriza Roberto explicó las razones que lo hicieron descartar dicho camino. ”Dejé a un lado la cuestión política porque está muy peligroso ahorita ser alcalde en México. Te puede amenazar el crimen organizado y muchas cosas”, comentó el famoso, antes de señalar que para él lo más importantes es la familia. ”Pude acabar con un hijo muerto o yo muerto y demás, entonces cada quien toma sus decisiones (…) Yo creo que la familia está antes que nada”, dijo el famoso, quien además cursó estudios en Derecho.

En su participación en el programa, Palazuelos expuso los cuestionamientos que se hizo cuando decidió abandonar su interés por un cargo público. “¿De verdad mi esfuerzo haría un cambio? ¿Mi esfuerzo sería nada más una llamaradita o de verdad si lo hago voy a cambiar el destino del país? ¿Lo voy a hacer, y poner en riesgo todo lo que tengo por nada?”, agregó el actor, quien en 2010 manifestó por primera vez su interés en convertirse en alcalde de Tulum, en Quintana Roo, donde se ha desempeñado como presidente de la Asociación de Hoteles de dicha ciudad.

"Tengo la mira puesta en Tulum, aunque no en plan inmediato, porque requiere preparación, ya que no quiero llegar a aprender. Buscaré en algún tiempo la tercera presidencia municipal y haré de lado la actuación mientras esté ahí, si me da para más seguiré en ese rollo y si no, vuelvo a mis inicios", comentó Roberto a la prensa durante la presentación del festival Ecoglamour, en marzo de 2010. Sin embargo, años más tarde, en 2015 volvió a manifestar sus intenciones de desempeñarse en el ámbito público. "Todo puede pasar, puede ser que sí; lo estoy pensando, porque voy muy alto en las encuestas, pero nunca he declarado que sí voy a contender", dijo en entrevista con el diario El Universal, cuando estaba por llevarse a cabo un proceso electoral en la entidad.

Palazuelos, que ha participado en numerosas telenovelas, ha dado de qué hablar recientemente pero no por el tema político, sino por su relación con Luis Miguel. Tras la exitosa bioserie del cantante, muchos famosos, entre ellos Roberto, quedaron a disgusto por la manera en que los muestra la serie, pues en su caso ha asegurado que dista mucho de cómo fue realmente su etapa como amigo del intérprete.