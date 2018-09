Parece que tras 16 años de soltería, Eduardo Verástegui ha encontrado el amor

Cuando se trata de temas del corazón, nadie sabe con exactitud en qué momento será flechado por alguien. Y tal parece que Eduardo Verástegui por fin habría encontrado el amor, tras más de 16 años de soltería. Aunque ha sido muy discreto al respecto, algunas señales han apuntado a que el guapo actor estaría ya en una relación con una atractiva mujer extranjera, con la que incluso ha viajado en más de una ocasión y quien lo estaría acompañando durante un reciente proyecto cinematográfico.

Al parecer, la mujer que habría robado el corazón de Eduardo sería Kseniya Alexandrova, una bella modelo rusa de 23 años. Y es que durante el Mundial de Rusia, celebrado apenas unos meses atrás, el actor compartió en sus Instagram Stories fotos junto a la joven, dejando ver lo bien que la estaban pasando juntos, "Recuerdos inolvidables", escribió en una imagen, en la que se le veía a ambos juntos con playeras y la bandera de México. Sin embargo tal parece que las cosas no quedaron ahí, pues recientemente se les volvió a ver juntos, lo que ha avivado los rumores de que el mexicano por fin haya encontrado a la mujer indicada.

Apenas ayer, un amigo de Eduardo compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que éste y la modelo posan juntos al lado de otras personas en las pintorescas calles de Cartagena, Colombia. Todo parece apuntar a que Kseniya acompañó al actor en su visita a dicho país, donde se graba la película Sound of Freedom, misma en la Verástegui es además productor. De dicho viaje, el mexicano publicó fotos con integrantes del elenco y la producción, mientras que Alexandrova se dejó ver guapísima, haciendo gala de su profesión, en los coloridos escenarios de la urbe. Y es que aunque no fue ninguno de los dos quien publicó la instantánea de ambos, los dos se siguen mutuamente en Instagram, por lo que las sospechas siguen su curso, apuntando a un noviazgo entre la rusa y el mexicano.

Y es que hace tiempo el actor y productor dijo está abierto a encontrar el amor, sin embargo hasta ahora no ha encontrado a la personas indicada. “La mujer ideal será con la que me case. ¿Cómo es ella?, no lo sé, sigo esperándola, sigo volteando hacia la derecha, hacia atrás, hacia el frente, hacia arriba para ver dónde está. He conocido mujeres, pero no ha habido esa fuerza que de pronto uno necesita para dar ese paso”, dijo en una ocasión a el diario Reforma.