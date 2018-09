Memo Ochoa, orgulloso y feliz presume a su familia al completo

A lo largo de los años, Memo Ochoa ha consolidado una de las carreras futbolísticas más destacables no solo en México, también alrededor del mundo. Pero si en lo profesional las satisfacciones son infinitas, en el ámbito personal el mexicano tiene una gran razón para sentirse orgulloso: su adorada familia. Junto a su esposa, Karla Mora, disfruta de su faceta en la paternidad viendo crecer a sus dos hijos: Lucciana y Guillermo, con quienes ha conformado un extraordinario ‘team’ que siempre lo acompañada a donde quiera que vaya.

Esta vez, Ochoa decidió compartir una memorable fotografía con todos sus seguidores. Desde el primer instante, la postal acaparó toda la atención pues se trata de un casual posado con su esposa e hijos en el Estadio Maurice Dufrasne, en Lieja, Bélgica. Esta es la actual casa del equipo de futbol para el que milita, el Standard de Lieja, en donde sigue cosechando triunfos profesionales y cumpliendo al pie de la letra sus sueños fuera México.

Con la reciente publicación, Ochoa dio muestra de que su familia es su principal apoyo, además de ser los fans más entregados cada que sale a la cancha a brillar como acostumbra. En esta instantánea aparecen él y su esposa regalando una sonrisa a la cámara, y al frente los pequeños Lucciana y Guillermo con la espontánea expresión de felicidad en sus rostros. Después de todo, no hay nada como mantener la unión entre sus seres queridos y qué mejor pretexto para celebrarlo que con esta imagen que ha acumulado más de 130 mil likes.

La reacción de los seguidores fue inmediata, entre ellos la de varios famosos como Diego Boneta y Andrea Legarreta, que no dudaron en regalar un “me gusta” a esta imagen. Giovani Dos Santos también se mostró conmovido con esta publicación, agregando en los comentarios el emoji de una carita sonriente con ojos de corazón. No es la primera vez que el portero da este tipo de sorpresas, sin embargo, esta ocasión es de lo más especial pues él posa con el nuevo cambio de look con el que recientemente apareció y que ha encantado a sus fanáticos.

Apenas en junio, Memo Ochoa y su familia disfrutaron del Mundial de Futbol en Rusia 2018, en donde el ídolo del futbol demostró sus inigualables habilidades frente a la portería, como parte de la alineación de la Selección Mexicana. Por aquellos días no faltaron las lindas fotografías junto a sus pequeños, quienes fueron testigos de los triunfos con los que su papá se consolidó como uno de los mejores en la pasada edición del prestigiado evento futbolístico. Por supuesto, en esta ocasión es posible percibir lo mucho que han crecido los niños, que poseen un carisma único.

