Paulina Peña abre su corazón en una carta dedicada al Presidente: 'Tengo la fortuna de tenerte como papá' Después de escuchar al mandatario entregar su Sexto Informe de Gobierno, su primogénita le dedicó un extenso texto en el que le expresó su admiración

Luego de conmoverse hasta las lágrimas durante el Sexto Informe de Gobierno, Paulina Peña Pretelini, primogénita del Presidente Enrique Peña Nieto, utilizó su cuenta de Instagram para compartir una carta que le escribió a su papá, quien el próximo 1 de diciembre dejará este cargo. Dejando claro que al ser la mayor de los cuatro hijos del mandatario, ella y él poseen una conexión especial, la joven no perdió la oportunidad de expresarle lo mucho que lo quiere y admira.

“A mi papá: Siempre sobren motivos para decirte lo que te amo y estar orgullosa de ti, pero sé que hoy es el día más impactante de tu carrera (no sé me ocurre otra palabra, lo digo refiriéndome al impacto en tu vida). Tengo la fortuna de tenerte como papá y de haber vivido un decenio contigo en privado, muy diferente a lo que se conoce como vida pública más importante del país y que todos los ojos te vean cada segundo del día durante seis años”, se lee en la primera parte del extenso texto.

La joven abrió por primera ocasión su corazón y dio detalles de todos aquellos sacrificios que el mandatario tuvo que hacer para cumplir con el país: “Seis años en los que renunciaste a tu familia, a tus pasiones personales, a tu paz, a tu estabilidad, a tu salud, a tus amigos por un compromiso deseado y alcanzado. Seis años en los que te vi trabajar sin respirar para ti un segundo, en los que te vi preocupado y ocupado siempre por tu país, en los que te vi crecer y estar fatigado y cayéndote y levantándote y feliz. Seis años de saberte apasionado y, por qué no, preocupado por México, nuestro México”, se lee en una parte del texto.

Paulina también quiso hacer mención del gran reto al que se enfrentó su papá durante estos años: “Sé que fue un sexenio por demás difícil en todos los aspectos, el mundo se ha convertido en un lugar difícil pero también lleno de retos y oportunidades nuevas, yo vi lo positivo, lo viví día a día contigo. Tus aciertos y errores los vi convertirse en éxitos y lecciones, sé que te llevas el alma llena y aunque hoy la sientas en pedazos por el ciclo que termina, no me queda más que decirte que te admiro y adoro con el alma”, explicó.

Para cerrar con broche de oro este texto, Paulina escribió: “No tengo palabras para que puedan describir el sentimiento que tengo desde hace unos meses, verte hoy entregar resultados a un México en crecimiento, además de que me enchina la piel, me engrandece el corazón. Realmente no tengo palabras para decirte la admiración que te tengo como, papá, amigo y sobre todo Presidente. @epn”, finalizó.