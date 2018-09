¿Por qué Natalia Téllez no apareció en 'Hoy'?

El elenco del programa Hoy es muy querido por el público, y cualquier ausencia de alguno de sus integrantes no pasa para nada desapercibida. Es así que muchos televidentes no pudieron pasar por alto que Natalia Téllez no se presentó en la emisión de este lunes. Sin embargo, fue la misma conductora, quien junto con uno de sus compañeros, personalmente explicó hace unos días el motivo por el cual estaría fuera de la pantalla por unas semanas.

El primero en dar a conocer que Natalia se iría temporalmente fue Mauricio Mancera, quien lo comentó durante un detrás de cámaras compartido en la cuenta de YouTube del programa el pasado viernes."Triste porque se nos va mi Nat, es un homenaje este programa", dijo el conductor mientras su compañera respondió "sí lo siento definitivamente, es evidente". Momentos después, la persona detrás de la cámara preguntó al presentador cuál es era el motivo de que la guapa joven se marchara. “Se nos va dos semanas a Asia”, explicó, mientras Tellez asentía sonriente.

Mancera precisó los motivos por los cuáles se ausentaría su compañera también como manera de evitar especulaciones futuras. “Para que no empiecen a decir que ya te fuiste, que se te corrió”, señaló el conductor en el video. Sin embargo, Natalia comentó que probablemente se rumoraría al respecto. “Lo van a decir de todas maneras, pero no importa, ya cuando vuelva verán (…) Ya nos veremos en dos semanas”, agregó la conductora, antes de aludir a su mascota, quien será cuidada por varias personas durante su viaje. “El Guerito tiene problemas de abandono, como es callejero… Me voy y se arranca el pelo. Sí es real que le pega como depresión”.

Tal parece que joven conductora se está tomando estos días para disfrutar de unas merecidas vacaciones, como lo hicieron en su momento sus compañeras Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Tan pronto como inició su viaje, Natalia empezó a compartir algunas postales con sus seguidores, dejando ver que su primera parada por el continente asiático fue Vietnam. “Hanoi. La ciudad más enloquecedora y bella”, escribió en su cuenta de Instagram al publicar una foto de unos locales en la capital vietnamita. “Todas mis fantasías en un solo lugar”, agregó junto a otra instantánea, en la que se le ve muy guapa, sentada frente a un edificio con fachada tradicional.

Un aspecto que a muchos de sus fans interesaba era si Natalia viajaría acompañada y si sí, con quién sería. Y es que este viaje se da en momentos en que la famosa ha se encuentra disfrutando de su relación con Chumel Torres, después de varias semanas de jugar al despiste sobre su romance, la pareja terminó por aceptar públicamente su noviazgo. “La verdad estamos muy felices”, reconoció el youtuber ante la prensa a su paso por una alfombra roja la semana pasada. Y pues al parecer no miente, pues dadas las últimas publicaciones de ambos en sus redes sociales se sabe que viajaron acompañándose.

