El conmovedor detalle que unos músicos tuvieron con Salma Hayek en su cumple

¡Con México siempre en la piel! Así lo demostró Salma Hayek durante su cumpleaños número 52, quien a pesar de estar lejos de su amado país –por su visita más reciente a Venecia-, la famosa recibió un detalle que la conmovió al máximo en este día tan especial.

La veracruzana publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que presumió que el tiempo no pasa por ella al lucir espectacular y más joven que nunca en un look relajado compuesto de una camiseta negra, collares largos y jeans – que resaltaron su escultural figura-. Pero si eso sorprendió a sus seguidores, más lo hizo la historia de esta imagen, en la que aparece de lo más feliz, rodeada de varios músicos que le dedicaron una serenata muy italiana a la actriz. “Mientras visitaba la Plaza de San Marcos, estos talentosos músicos me conmovieron al tocar música mexicana por mi cumpleaños”, reveló.

Las sorpresas del festejo aún no acababan, pues Salma también mostró el dulce momento que vivió al probar su primer pastel de cumpleaños junto a su esposo François-Henri Pinault, sin poder ocultar su felicidad al probar el manjar con el que se estaba consintiendo, con el impactante paisaje, calles y colorido veneciano de fondo. “¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Vieja pero contenta!”, bromeó la actri en dicha imagen, en donde recibió las felicitaciones de famosos como Ricky Martin, Reese Witherspoon y Alejandro Sanz, quien le comentó: "Feliz cumpleaños, guapa. Eres una nena".

Y como en un buen festejo los pasteles no pueden faltar, Salma se deleitó con otro al llegar al lugar en donde se hospeda durante su visita a este mágico lugar, soplando las velitas con emoción ante este nuevo año en su vida que sin duda la emociona. “52, ¡ahí les voy!”, comentó en dicha publicación en la que no pudo contener su energía que tanto la caracteriza.

Eso sí… al parecer Salma no pudo escapar de la tradicional ‘mordida’ del pastel, esto a manos de nada más y nada menos que su hija Valentina Paloma como bien lo mostró en otro mini video, en el que la joven luce de lo más sorprendida y divertida con la travesura que le hizo a su mamá, a quien solo le quedó actuar con resignación ante este divertido momento.

¿Lo cierto? Es que, aunque pasen los años, Salma seguirá enamorando gracias a su belleza –a prueba del tiempo-, ¡así como por su talento e ingenio simplemente únicos!

