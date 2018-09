¡No estamos solas! El mensaje de Ximena Navarrete a sus fans que también han perdido un bebé

En los momentos más difíciles… ¡la unión es lo más importante! Y eso lo tiene muy claro Ximena Navarrete, quien a pesar de estar viviendo una de las etapas más fuertes de su vida por la pérdida del bebé que esperaba, no solo se ha mostrado con un temple de acero, sino que incluso decidió apoyar a sus seguidoras que también han pasado por una situación similar.

¿El mejor medio para hacerlo? A través de su cuenta de Instagram, en donde publicó un mensaje dividido en dos imágenes en el que primero agradeció a sus fans por las dulces palabras de cariño que le mandaron en estos días. “Todos y cada uno de sus mensajes directos los he leído (han sido miles de historias que me han compartido y se los agradezco muchísimo)… ¡No he podido responder a todos pero quiero que sepan que he leído cada una de sus experiencias de pérdidas y bebés! ¡Gracias a todas! Tengo seguidoras increíbles y valientes”, reveló.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

La jalisciense de 30 años siguió con los sentimientos a tope, mostrándose de lo más agradecida por todos los detalles que han tenido con ella, además de reiterar la fortaleza que tienen todas las mujeres que por alguna circunstancia fatídica, han perdido un bebé. “Somos miles de mujeres compartiendo un mismo sentimiento al perder un bebito. Gracias infinitas por tantos mensajes de amor para mi familia y para mí. Estoy muy agradecida por recibir tanto cariño de parte de ustedes. Somos muchísimas que tenemos un bebé estrella en el cielo”, finalizó la famosa.

VER GALERÍA

¿Lo bueno? Es el apoyo que Ximena ha recibido por parte de Juan Carlos Valladares, su esposo y compañero quien a pesar de sufrir por la pérdida de su bebé, no se ha separado en ningún momento de la ex Miss Universo, acompañándola tanto en el anuncio de su embarazo, el cual hicieron en las páginas de ¡HOLA! México, así como de la triste noticia que hizo unos días después.

Ximena se encontraba en la espera de su primer bebé cuando se disponía a conocer el sexo del bebé. Desafortunadamente, fue durante esta consulta cuando su doctor les reveló que algo andaba mal, para después recibir la trágica noticia.

"Así como compartimos momentos de felicidad con ustedes, es necesario compartir los momentos de tristeza. El día de hoy dejó de latir el corazón de nuestro bebé y con todo el dolor en el corazón hacemos pública esta noticia con nuestros seguidores y personas que nos quieren, nuestro bebé era lo más amado y deseado por nosotros, fueron 15 semanas de sentir dentro de mí el amor más grande y la ilusión más real... por ese sentimiento vivido, doy gracias a Dios. Dicen que Dios nunca manda algo que no podamos sobrellevar, esta ocasión no será la excepción. Gracias a nuestras familias porque sentir su apoyo hace toda la diferencia”, dijo en una publicación de Instagram. ¿Lo cierto? ¡Es que Ximena tiene la fuerza y actitud con las que sin duda vencerá este amargo momento!

VER GALERÍA