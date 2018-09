El obispo del funeral de Aretha Franklin y la disculpa que le pidió a Ariana Grande por abrazarla

¡Todo fue un malentendido! Así lo confesó Charles H. Ellis, obispo que ofició el funeral de Aretha Franklin y quien recientemente se convirtió en el blanco de mil y un críticas por la manera en la que tocó a Ariana Grande después del homenaje que rindió en este emotivo evento.

La cantante de 25 años –quien está comprometida con el comediante Pete Davidson- demostró su talento al interpretar (You make me feel like) A Natural Woman, uno de los temas más conocidos de La Reina del Soul, quien murió hace más de una semana a los 76 años de Ariana, quien lució de lo más estilosa en un mini vestido negro así como unos tacones con detalles plateados de Balmain.

De inmediato, Ariana fue aplaudida por todos los presentes así como por el obispo, quien primero bromeó al pensar que su nombre "era una nueva opción del menú de Taco Bell [una cadena de restaurantes de comida mexicana]". Sin embargo, lo que hizo enfurecer a miles de fans fue la manera en la que abrazó a la cantante, presionando el torso de la estadounidense con sus dedos, algo que incluso inició el movimiento #RespectAriana en varas redes sociales.

“No puedo creer que en el funeral de Aretha Franklin, una de las cantantes femeninas más reconocidas de la historia y un ícono feminista fuera tocada por un pastor sin su consentimiento”. “Pobrecita, se nota que está muy incómoda pero no puede hacer nada”, se podía leer en unos de los tantos mensajes.

El predicador de inmediato alzó la voz y pidió disculpas por la posible ofensa que le hizo no solo a Ariana, sino también a los presentes de este evento pues lo que menos deseaba era convertirse en un distractor del homenaje a Aretha."Nunca sería mi intención tocar el pecho de una mujer... No sé, supongo que puse mi brazo alrededor de ella […] Tal vez crucé el límite, tal vez fui demasiado amigable o familiar, pero de nuevo, me disculpo […] A todos los que estaban ahí les estreché las manos y los abracé. Eso es lo que somos en la Iglesia. Todo se trata de amor” dijo a AP.

“Ciertamente me quiero disculpar con Ariana, con sus fans, con su familia, y con su comunidad entera. Si lo que dije fue tomado de manera equivocada, entonces soy malo en las bromas. Cuando haces un programa de más de 9 horas, tienes que hacer referencias chistosas y hacerlo ligero. Amo a todos. Me disculpo, es lo más fácil de hacer y espero que me perdone”, contó a ITV News.

Ariana aún no ha respondido ante la disculpa del obispo o las críticas que han surgido hacia él, sin embargo, publicó una foto de Aretha, quien ha sido una de sus más grandes influencias musicales e inspiración en su día a día.

