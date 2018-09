'Déjenme en paz': Camila Sodi y el mensaje que mandó a sus críticos

Camila Sodi no está dispuesta a tolerar algo… ¡y esas son las críticas en contra de ella! Y aunque siempre se ha mantenido al margen de las especulaciones o de la polémica que podría rodearla, la famosa sorprendió a más de uno al alzar la voz y defenderse de los comentarios negativos.

¿El mejor medio para hacerlo? A través de sus redes sociales, en donde publicó tres Instagram Stories, señalando de forma contundente a varias publicaciones por “tergiversar” la información. “Yo sé que no debería de darle espacio a esta basura de ‘periodismo’. Pero, a quien sea que esté a cargo de esas revistas que solo destruyen y no construyen, de verdad, por favor, ya déjenme en PAZ. Soy una mujer trabajadora, noble y honesta y no quiero seguir siendo parte de su juego maligno de chismes y tergiversaciones. Tomen responsabilidades por sus palabras y cómo estas pueden repercutir en la vida de la gente que lastiman. Les deseo mucho amor en sus corazones para que se curen y emitan luz y no jalen gente a la obscuridad”, puso Camila.

Y con la actitud positiva que tanto la caracteriza, la actriz de Luis Miguel: La Serie siguió con su mensaje, mandando solo buenos deseos a quienes la han criticado durante los últimos días. “¡Escudo de protección de luz violeta! ¡Que se trasmute toda energía mala en positiva!”, dijo, además de publicar otro video en su cuenta de Instagram en el que aparece mandando un beso con la frase “Te amo” en distintos idiomas, agregando “Amor, amor, amor para combatir la obscuridad #TikiTiki pa’ la banda”, algo que fue aplaudido tanto por fans como amigos quienes mostraron su apoyo ante lo que se está enfrentando.

La mexicana de 32 años se convirtió en el blanco de todas las miradas hace unos días, después de asistir al programa El show del Mandril en donde lanzó un comentario -que no fue del agrado de muchos-. “Mandril, ¿puedo decirle a tus radioescuchas que desde que entré huele a nachos y axilas?”, a lo que el conductor respondió que era por unos chilaquiles que estaban antes de que llegara, algo que de inmediato fue respondido por Camila quien agregó “guácala, por eso huele a cebolla”.

Sin embargo, la famosa también aclaró esto en el mensaje que mandó, revelando que solo era una broma que había hecho en dicha emisión. “Ah, y por cierto, me gusta hacer chistes como a todos los seres humanos. ¡Amo, amo mi país y me encanta los chilaquiles!”, finalizó.

