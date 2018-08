Thalía y cómo pasó de ser fan de Michael Jackson a tenerlo como invitado en su boda

Aunque para muchos sería casi imposible que su ídolo asistiera a su boda, no lo fue para Thalía. La guapa mexicana aprovechó el aniversario 60 del nacimiento de Michael Jackson para desempolvar algunos recuerdos junto al famoso intérprete estadounidense. En su cuenta de Instagram, la cantante rememoró junto a sus seguidores el momento en el que tuvo la oportunidad de subir al escenario durante un concierto que ofreció en El Rey del Pop en la Ciudad de México en 1994. Pero eso no es todo, pues además compartió una instantánea, de varios años después y que pocos habían visto, en la que aparece el famoso como ¡un invitado en su boda con Tommy Mottola! No cabe duda de que, como la misma Thalía escribió, “la vida está llena de sorpresas”. Haz click en el video para ver el memorable momento que vivió la cantante.