Harper Beckham presume su nuevo look a la Posh Spice como mamá

Nadie puede negar que además de ser una familia muy unida, los Beckham son todo un referente del estilo. Y no es de extrañar, pues la madre, Victoria Beckham, es una destacada diseñadora de moda y fashionista de pies a cabeza. Sin embargo, la que ha estado llamando la atención a últimas fechas es, ni más ni menos que la más pequeña de la casa: Harper Seven. A sus 7 años de edad, esta niña ha demostrado seguir los pasos de su estilosa mamá. Y qué mejor forma de hacerlo que con un corte de cabello.

Fue Victoria Beckham quien en su cuenta de Instagram compartió el cambio de look de su pequeña, el cual muchos consideraron está claramente inspirado en el estilo que usó la diseñadora en su época en el grupo Spice Girls. Se trata de un corte bob, que la llamada Posh Spice puso de moda, y que incluso algunos bautizaron como “corte Vicky” en su honor. “Corte de pelo para nuestra niña, besos de Harper”, escribió la ex cantante al compartir un par de fotos, una en la que su retoño posa con un atuendo de amazona, muy orgullosa de su nueva apariencia, y otra más de cerca y de perfil, donde se ve claramente cómo el pelo le llega ahora a la altura de la barbilla. En otra publicación compartió una tercera instantánea, pero esta vez de la pequeña junto a su papá, David Beckham. “El tiempo en familia es todo. Besos de todos nosotros”, escribió la famosa junto a la imagen en la que etiquetó a su marido y en la que la niña posa además con una hermosa carriola antigua.

Apenas unos días atrás, Harper había lucido un look inspirado en otra de las integrantes de Spice Girls. Un clásico peinado noventero que caracterizó en muchas presentaciones a Emma Bunton, conocida como Baby Spice. La menor de los Beckham se dejó ver con este estilo al lucir dos coletas altas durante unos días que disfrutó con su familia en la playa, momentos que fueron compartidos tanto por su mamá como por su hermano Romeo.

La inspiración de los recientes estilos de Harper bien puede ser coincidencia, aunque también existe la posibilidad de que la pequeña haya querido imitar el corte de su famosa mamá, luego de hacerlo con el peinado de Baby Spice, después de ver la película Spice World, que la misma Victoria Beckham reveló haberle mostrado. "¡Hora de la siesta con Harper! ¡Spice World ha estado pegando fuerte estas vacaciones!", escribió hace poco la diseñadora en sus Instagram Stories, dejando ver que su hija era una admiradora de la popular cinta.

Todo parece indicar que como su madre, Harper será una gran fashionista, pues a su corta edad ya se ha mostrado muy decidida en cuanto a algunas decisiones sobre su estilo, como su primer corte de pelo, el cual ocurrió aunque su papá no le agradara mucho la idea. "Mi esposa dijo: 'Tal vez deberíamos cortarle el pelo a Harper' y yo le contesté '¡No! Necesitamos que crezca más. No lo toques.' Desde que ella nació, no lo hemos cortado. Por eso es tan largo que le llega casi a las rodillas", confesó el ex futbolista a Yahoo Style, tiempo antes de que la pequeña adoptara su estilo long bob.

