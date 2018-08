Diego Luna, la emotiva foto de su madre y la inesperada respuesta de su ex Camila Sodi

Uno de los actores mexicanos que más ha destacado fuera del país es sin duda Diego Luna. El famosos se ha dedicado a su carrera, reservándose su vida personal y familiar para sí mismo. Es por eso que una reciente publicación que hizo en sus redes sociales ha llamado la atención de más de uno. Y es que el protagonista de Rogue One compartió una foto ni más ni menos que de su madre. Las reacciones no se hicieron esperar, sin embargo hubo una en especial que sorprendió a todos, la de su ex Camila Sodi.

Aunque a diferencia de otros famosos, Diego no suele compartir momentos personales en sus redes sociales, algo pasó recientemente que hizo al actor hacerlo. “Hoy no sé por qué pero me dieron ganas de subir algo muy personal”, reconoció sincero el intérprete de 38 años en su cuenta de Instagram, donde publicó una foto sacada del baúl de los recuerdos, en la que se le ve en junto a su mamá, Fiona Alexander, cuando apenas era un bebé. “Me acaban de mandar esta foto, esa mujer era mi madre y el bodoque ese soy yo. Fin del comunicado”, agregó el famoso al junto a la tierna instantánea, la cual además evidencia el innegable parecido entre ambos. La mamá de Luna fue una reconocida artista plástica, diseñadora de vestuario y escenografía nacida en Inglaterra, lo cual explica en parte la inclinación de su hijo por las artes y la actuación.

Las reacciones ante tan emotiva, personal e inusual publicación de Diego no se hicieron esperar, pues de inmediato empezó a hacerse de cientos de likes, entre ellos los de famosos como Andrea Legarreta y Eiza González. Sin embargo, entre los muchos comentarios que halagaban al actor y a su mamá y comentaban las similitudes de su rostro, hubo uno en especial que llamó mucho la atención de todos: el de su ex esposa Camila Sodi. “Te amo”, escribió la actriz, junto a dos emojis de corazón. La espontánea reacción de la actriz y madre de los hijos de Luna sorprendió a muchos, pues saben que la relación matrimonial entre ambos famosos acabó hace varios años. Sin embargo, más allá de lo que muchos fans del mexicano pudieran pensar, lo que es un hecho es que la ex pareja mantiene una muy buena amistad y siempre se han mantenido cercanos debido a los retoños que tienen en común: Fiona y Jerónimo.

Fue a principios de 2008 cuando Diego, de 29 años, y Camila casi de 22, decidieron darse el sí y convertirse en marido y mujer. Ese mismo año le dieron la bienvenida a Jerónimo, su primogénito, quien llegó a complementar su feliz vida familiar. Dos años más tarde, en 2010, nació Fiona, la pequeña princesa de la pareja, cuyo nombre es un homenaje de su abuela fallecida en 1982. Sin embargo, cinco años después, los famosos decidieron poner fin a su matrimonio, pero desde el primer momento señalaron que siempre serían familia. “Sólo queremos que sepan que a pesar de lo difícil que esto es para nosotros, lo estamos haciendo de forma cordial y respetuosa, somos y seremos familia siempre, y como tal estamos resolviendo esta difícil situación”, señala el documento emitido por los actores en marzo de 2013. Desde entonces tanto Sodi como Luna han mantenido relaciones con otras personas, pero nunca han se perdido el cariño y respeto entre ellos.

