¡Abran paso a True Thompson y a su primer auto de lujo! Khloé Kardashian causó sensación con una foto de su bebé a bordo de un carrito de juguete Bentley, regalo de la diseñadora Kimora Lee Simmons

Formar parte del clan Kardashian representa no sólo tener exposición mediática prácticamente desde la cuna, también implica tener acceso a ciertos lujos que no cualquiera puede tener. Desde que True Thompson nació, Khloé Kardashian se ha encargado de poner a su disposición lo mejor, desde la cuna hasta el guardarropa. Si bien a la bebé no le falta nada, como se acostumbre en el medio, la pequeña, como el resto del clan, ya ha comenzado a recibir costos regalos.

Hace unos días, Koko, como le dicen de cariño a su mamá, compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que se veían tres carritos de juguete Bentley que le envió la diseñadora Kimora Lee Simmons, a las tres nuevas integrantes de la familia: Chicago, Stormi y True.

Aunque sus primitas no han presumido cómo lucen sobre sus autos, Khloé volvió a romper récord de likes con una instántanea de su bebé a bordo de este lujos juguete: “No estoy segura de que está más lindo, el osito de peluche conduciendo el Bentley o esos cachetes y sonrisa de True. Gracias a la tía Kimora y familia por este precioso regalo”, escribió como descripción de la imagen con la que ha conseguido casi cuatro millones de seguidores.

Lejos han quedado los tiempos donde Khloé era la única protagonista de sus redes sociales, desde que debutó como mamá toda la atención de sus más de 78 millones de seguidores se ha centrado en True y es que sus fans sólo están esperando la nueva foto de la pequeña para reaccionar de inmediato.

Desde los primeros días de vida de True, Khloé ha querido compartir con sus seguidores cada lindo detalle de esta etapa, en la que ha estado acompañada en todo momento por el papá de la niña, el basquetbolista Tristan Thompson. Koko también ha tenido la oportunidad de compartir la aventura de la maternidad con sus hermanas Kim y Kylie, que recientemente también tuvieron a sus bebés, siendo True la menor del famoso clan, ¿quién será la próxima en integrar un miembro más a la familia?