Bárbara Coppel sobre la maternidad: ‘Amo esta etapa de mi vida’ La esposa de Alejandro Hank Amaya compartió en su cuenta de Instagram un álbum de fotos al lado de sus dos hijos, Amaïa y Bastien

Hace dos años, Bárbara Coppel emprendió la que se ha convertido en la aventura más especial de su vida: la maternidad. Con sus dos hijos en brazos, Amaïa y Batien, la socialité posó para una tierna sesión de fotos que compartió en Instagram y que acompañó con un lindo mensaje en el que describió su papel de mamá: “Amo esta etapa de mi vida, valen la pena las desmañanadas, no tener un segundo para mí, no poderme sacar selfies porque no ando digna, eso es lo de menos cuando les veo las caras y casi se me caen los dientes de lo que los aprieto de amor”, escribió como pie de foto del álbum.

Todo parece indicar que ahora que la familia ha crecido con la llegada de Bastien, la felicidad en casa está completa. Hace unos meses, Bárbara Coppel dio detalles de cómo su hijo vino a darle un tierno giro a su hogar y de lo mucho que el bebé se parece a su papá, pues heredó sus encantadores ojos azules: “¿Sabes qué? No me la creo y no quería decir, pero es algo que me encanta, por algo me enamoré de sus ojazos, ¡qué cosa tan hermosa! ¿Qué hice para merecer tanto? Dicen que le pueden cambiar, pero ahorita azules son”, declaró a ¡HOLA! Tv.

Sobre cómo Amaïa, su primogénita, recibió a Bastien, Bárbara reconoció que la niña ha tenido algunos celos, pero más que con ella, con su papá, el torero Alejandro Amaïa: “Ha tenido unos episodios de celos fuertes, sobre todo con su papá, porque tiene papitis. Cuando el papá trae al bebé ella dice, ‘papá, bebé, no’ y Alejandro le obedece, pero bueno, por estos primeros momentos no pasa nada, ya le dije Alejandro tienes que hacer algo. Por ejemplo, conmigo ya se acostumbró y es una linda, llega le da besos y le da amor”, explicó.

Al parecer, los celos han quedado en el pasado y ahora Amaïa está feliz con su hermanito, quien se convirtió en su mejor regalo durante su cumpleaños número dos, celebrado el pasado 27 de julio. Durante su fiesta, donde el tema estuvo centrado en su personaje favorito, Minnie Mouse, vimos a Amaïa muy atenta con Bastien a quien quiso hacer partícipe de todas las actividades, aunque debido a su corta edad, para algunas cosas solo se limitó a mirar cómo se divertía su hermana mayor.

