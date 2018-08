¿Qué hará el Presidente Peña Nieto cuando deje Los Pinos? En una sincera plática con Denise Maerker hizo un anuncio sobre lo que dejará en esta nueva etapa

La recta final ha comenzado, será en diciembre cuando el Presidente Enrique Peña Nieto deje el puesto y dé inicio a una nueva etapa de su vida. A 102 días de que deje la presidencia, Peña Nieto se ha sentado con Denise Maerker para hacer un recorrido por lo que ha sido su administración. La entrevista coincidió con el día en el que comenzó el cambio de gobierno, en lo que ha sido su tercera reunión con el próximo presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. Entre los muchos temas que se cubrieron en esta conversación para Noticieros Televisa, el Presidente reveló lo que le espera al final de su mandato. Sorprendentemente, anuncia que se alejará de la política.

VER GALERÍA

“¿Qué voy a hacer? No lo tengo claramente definido, me tomaré un tiempo después del primero de diciembre para pensar, repensar y volver a pensar el nuevo orden de lo que será mi vida personal y ser muy respetuoso del nuevo gobierno”, respondió ante la pregunta expresa de Denise. “Lo único que sí sé es a qué no me voy a dedicar, para mí concluye mi participación en la vida política de mi país. Ésta es la única definición que tengo muy clara. Algo que tendría que ocurrir como para que me invitara a regresar, pero no lo tengo previsto, Denise”, dijo honestamente. Y es que a sus 52 años, ha dedicado la mayor parte de su vida a la política, hay que recordar que antes de su sexenio como presidente tuvo otros seis años al frente del Gobierno del Estado de México.

VER GALERÍA

A pesar de lo que se ha dicho a lo largo de los años, después de que hace seis años se enfrentaran en la contienda presidencial, Peña Nieto apunta a que Andrés Manuel López Obrador le cae bien: “Yo no lo conocía, las únicas dos veces que lo había visto había sido en los debates del 2012, pero me cayó bien, es evidente que tenemos visiones diferenciadas, pero también estoy convencido de que quien llega, llega con la convicción de servir al país”.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Paulina Peña y la felicitación más especial a Enrique Peña Nieto en su último cumpleaños como presidente

¿Qué será de Paulina Peña cuando su papá deje Los Pinos? Ella misma lo responde

Por último, dentro de la conversación en la que respondió cuestionamientos sobre toda su administración y habló abiertamente sobre hechos de gran importancia para el país como las reformas que realizó durante su mandato, fue cuestionado sobre si debía pedir perdón a alguien. “Perdón por los desaciertos, perdón por los errores, perdón por las fallas, perdón por la insuficiencia en varias explicaciones, y sobre todo, si a alguien agravié, si a alguien lastimé, le pido una disculpa, pero no trae un destinatario en particular, no lo encuentro, no lo tengo yo en mi conciencia, pero si alguien, con el ejercicio o con la manera en que goberné, se sintió lastimado, afectado y agraviado, le ofrezco una disculpa”, concluyó.

VER GALERÍA