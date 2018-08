Sofía Castro y la emotiva despedida a su hermana Fernanda: 'Te voy a extrañar muchísimo...'

Siempre orgullosa de su familia, Sofía Castro no desaprovecha la oportunidad para reconocer cada logro en la vida de sus seres queridos. Esta vez, se sintió conmovida al ser testigo del sueño que está a punto de comenzar para su hermana Fernanda, algo de lo que ella también ha sido cómplice a lo largo de este tiempo. Con el sentimiento a flor de piel, la joven actriz dedicó unas palabras a su inseparable compañera, que está lista para dar pasos firmes en la siguiente etapa que estará llena de retos: su ingreso a Berklee College of Music, una de las escuelas más prestigiadas en todo el mundo.

Para celebrar este importante acontecimiento familiar, Sofía expresó su sentir a través de las redes sociales, espacio en el que publicó una fotografía del álbum de los recuerdos, en donde aparecen ella y Fernanda de pequeñas. “Deseo que vueles y vueles muy alto... que alcances todas tus metas y cumplas todos tus sueños. Hoy estás cumpliendo un sueño que tenías desde chiquita, y no sabes lo orgullosa que estoy de ti...”, escribió. Este acontecimiento ha dado muestra de la gran unión que prevalece entre ellas, algo que se ha hecho evidente a lo largo de estos años.

Para hondar en sus palabras, la actriz destacó lo mucho que significa para ella la presencia de Fernanda, a quien le deseó lo mejor en esta aventura en la que además sentirá su ausencia. “Eres mi más grande compañera y el ser tu hermana ha sido el regalo más grande que la vida me ha dado. Te voy a extrañar muchísimo y me harás mucha falta, suerte mi blue en esta nueva vida que empiezas, que estoy segura será la mejor para ti. Te amo, buen viaje…”, escribió.

Apenas en abril de 2018, Sofía celebró en Instagram el ingreso de su hermana a la reconocida institución. Ella compartió en una de las historias la carta en donde se especifica que la joven había sido admitida. “¡Felicidades Fernanda! En nombre del Presidente y de la Junta del Fideicomiso, me complace anunciarte que has sido aceptada en el Berklee College of Music”. Fue así como la mayor de las Castro Rivera, puso en alto el logro de Fernanda, quien es una de las más apasionadas por la música.

Hace apenas unos días, Fernanda fue consentida con una emotiva fiesta de despedida protagonizada por sus hermanas y su mamá, Angélica Rivera. Fue Sofía quien compartió una historia en Instagram, para dar detalle de la celebración en la que no pararon de bailar. “Despidiendo a Fernanda. Te amo”, escribió. Angélica se mostró de lo más conmovida y en un instante del baile, aprovechó para darle un beso a Fernanda, quien tuvo como reacción una gran sonrisa por este gesto de amor de su mamá.