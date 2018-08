Primero fue Melania y ahora Jennifer Garner ha llevado el vestido de Meghan Markle

Al parecer, la Duquesa de Sussex es el nuevo icono de estilo y para muestra está uno de los vestidos favoritos de Meghan Markle. Si la noche previa a su boda Meghan lució un coqueto vestido de Roland Mouret que encantó por su estilo, la esposa del Príncipe Harry lo volvió a lucir en su visita a Irlanda en otro color y con algunas alteraciones. Después de ella fue Melania, quien eligió una variación de este vestido y ahora Jennifer Garner ha lucido la versión original de la Duquesa durante uno de los días más especiales de su vida.

Jennifer recibió uno de los reconocimientos más importantes, su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Para una ocasión como ésta, no podía sino lucir radiante y para hacerlo recurrió al famoso vestido que se ha vuelto en uno de los diseños del año. Aquel vestido Roland Mouret con el que Meghan llegó al Cliveden House Hotel la noche previa a su matrimonio ha vuelto a hacer su aparición ahora llevado por la expareja de Ben Affleck. Ésta no es la primera vez que lo vemos en alguien que no sea Meghan, pues Melania Trump también lo llevó con su propio toque.

¿Cómo es el famoso diseño? Se trata del Barwick dress de la firma, que después de haber estado agotado por varias semanas ha regresado al inventario de la firma por 1,350 libras esterlinas (alrededor de $35,775). El vestido tiene un cuello estilo barco con una discreta apertura asimétrica que da una interesante perspectiva al escote. Con la cintura ceñida y una costura diagonal al frente, la parte más especial de este vestido es lo que la marca describe como “un pañuelo con caída cascada” en la falda. Es precisamente este detalle el que le da un vuelo especial al vestido que en movimiento luce de forma muy llamativa, como en su momento se pudo ver en las imágenes de Meghan.

Es sabido que Jennifer prefiere los escotes off-the-shoulder por lo que no ha sorprendido que este diseño haya llamado su atención. Para lucirlo al máximo, a diferencia de Meghan y de Melania, Garner quiso llevar la melena completamente recogida en un chongo de lado con algunos mechones libres en el fleco también recargado hacia el mismo lado. Y dándole su toque personal, Jennifer quiso lucir este look con unos zapatos en el mismo color con pulsera en el tobillo, a diferencia de Meghan que lo contrastó con calzado en nude. Por su parte, la Primera Dama de los Estados Unidos llevó una variación del vestido en color camel y sin la popular cascada en la falda durante su viaje al Reino Unido.

