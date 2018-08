Natalia Téllez y el piropo que le dedicó a Chumel Torres

Si quedaba alguna duda en torno a su noviazgo... ¡esto deja en claro que su relación va más allá de la amistad! Así lo mostró la conductora Natalia Téllez, quien sin proponérselo causó furor en las redes al dejarle un pequeño –pero rotundo- mensaje a su novio, Chumel Torres.

¿La razón detrás del halago de la conductora? Una foto que el comediante subió a su cuenta de Instagram, en la que aparece de traje y corbata viendo a la cámara. “Canas y corbatas y fotos bonitas”, comentó Chumel en dicha imagen, la cual al parecer no solo conquistó a sus seguidoras, al ganar más de 28 mil ‘me gusta’, sino también a Natalia, quien a pesar de mantener su perfil bajo en sus redes, esta vez decidió resaltar la guapura de su pareja, poniéndole “Hermoso” en dicha publicación.

Los seguidores de ambos famosos notaron de inmediato el peculiar mensaje de Natalia, felicitándolos por su nueva relación, la cual comenzó a sonar hace algunos meses –tiempo en el que el coqueteo de la pareja era más que evidente-. Eso sí… Chumel tampoco ignoró el halago de la conductora, contestándole con la palabra “Veñ”, demostrando que su noviazgo que comenzó hace más de 5 meses va viento en popa.

La pareja –y sobre todo Natalia- trataron de esconder su relación al principio. “Prefiero no hablar nada de mi relación, ya aprendí y prefiero no hablarlo…”, comentó a Univisión Entretenimiento. Sin embargo, algunas fotos, viajes y eventos evidenciaron la conexión que había entre el dúo de conductores, algo que se evidenció no solo porque el propio Chumel lo reveló en su programa El Pulso de la República, sino por el reciente viaje que ambos hicieron a Disney, en donde reflejaron el gran amor que se tienen, además de compartir el mismo estilo de humor, algo clave en su relación.

“La verdad es que es mi morra, la pasamos bien, ¿qué te puedo decir […] Lo hablamos ella y yo desde el principio, dijimos ‘va a pasar’, digo, las fotos que nos sacaron eran paseando al perro. Sí fuimos a Disney. Ella tenía unas vacaciones, y fuimos a relajarnos, como todos los novios del mundo, pero no sé por qué es nota”, reveló –con impresión- el comediante al programa Intrusos.

Sin duda, ¡esto es solo el comienzo de las mil y un anécdotas con la que sorprenderán a lo largo de su tan sonado noviazgo!

