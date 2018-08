'Estoy lejos de ser una madre perfecta': El conmovedor mensaje de Biby Gaytán a su hijo Eduardo

¡Hasta los mejores papás cometen errores! Así lo reveló Biby Gaytán, quien tomó a sus fans por sorpresa al publicar un largo mensaje para su hijo Eduardo Capetillo Gaytán, en el que expresó el gran amor que le tiene así como la disculpa que le hizo llegar en el día de su cumpleaños.

Con los sentimientos a flor de piel, la famosa de 46 años decidió abrir su corazón no solo a su hijo, sino también a sus seguidores de Instagram al publicar una foto en la que aparece Eduardo de lo más estiloso en un traje negro, sonriendo hacia el horizonte, esto para festejarle su cumpleaños número 23. En esta imagen, Biby le dedicó un texto de lo más honesto en el que dejó en claro su amor, además de pedirle perdón por los errores o diferencias que pudieron llegar a tener en algún momento.

“Mi niño hermoso, cuando naciste no llegaste con instrucciones, estoy consciente que he cometido algunos errores a lo largo del camino y por ellos te pido perdón. Estoy lejos de ser una madre perfecta, pero siempre he hecho mi mayor esfuerzo. Los errores que he cometido se han dado por una carencia de entendimiento, no una carencia de amor porque desde el momento en que llegaste a mi vida, supe que te amaría con todo lo que soy”, confesó la famosa, ganándose los aplausos de sus fans, amigos e incluso una de sus hijas: Paula Capetillo, quien felicitó su gesto agregando una carita con ojos de corazón.

Y es que si algo ha demostrado Biby eso es el cariño, amor y devoción que le tiene a sus hijos así como a su esposo, Eduardo Capetillo, llegando a declarar que "La familia no es lo más importante, la familia lo es todo", como lo puso en otra publicación que hizo en esta red social en la que posa de lo más feliz junto a todos.

Eso sí… Biby no solo puso dificultades en el mensaje que le dedicó a su hijo en su cumpleaños, pues siguió con un recuerdo bastante tierno del nacimiento del joven Eduardo, quien se convirtió en una de las personas más importantes para ella , haciéndola no solo una mejor persona sino una mejor madre.

“El día que naciste te mire a los ojos y todos mis sueños se volvieron realidad. Te amo más de lo que puedas imaginar. Ahora y para toda la eternidad. ¡Muchas felicidades querido hijo!”, finalizó Biby, algo que sin duda emocionó a su hijo, quien siempre ha presumido la buena relación así como amor que le tiene a su mamá. ¿Lo cierto? ¡Es que solo con los errores se aprende y se cambia! ¿O no, Biby?

