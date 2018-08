¡Ya es oficial! La espectacular fiesta de compromiso hindú de Nick Jonas y Priyanka Chopra

¡Un amor digno de presumirse… y celebrarse en grande! Así lo demostraron Nick Jonas y Priyanka Chopra, quienes tras mantener su relación en secreto, sorprendieron a sus miles de seguidores al mostrar no solo el gran cariño que se tienen sino la increíble ceremonia de compromiso hindú que realizaron en Bombay junto a la familia de ambos.

¿La foto que causó furor? Una que publicó Priyanka, en la que aparece radiante en un vestido hindú amarillo mientras toma la mano de su futuro esposo, quien la ve con tranquilidad y de lo más enamorado. "La única manera de hacer esto... con la familia y Dios. Gracias a todos por sus deseos y bendiciones", confesó la actriz en dicha imagen que subió a su cuenta de Instagram.

VER GALERÍA

Nick no se quedó atrás pues también publicó otra foto en la que aparece abrazando a Priyanka mientras los dos se ven, la cual evidenció la gran conexión que se tienen así como el lujoso anillo que el cantante de 25 años le compró a la actriz de 36 años, el cual compró en Tiffany & Co. –cerrando incluso la tienda para ellos dos en esta especial ocasión-, y que tiene un costo de más de 3 millones 778 mil pesos aproximadamente. “La futura señora Jonas. Mi corazón. Mi amor”, puso en dicha imagen, la cual volvió a publicar la famosa con la frase “Comprometida... Con todo mi corazón y toda mi alma".

VER GALERÍA

Notas relacionadas.

Los famosos viajaron hasta esta ciudad en compañía de los padres de Nick, Denise Miller-Jonas y Paul Kevin Jonas, para que conocieran por primera vez a la madre de Priyanka, Madhu Chopra, así como a otros familiares en la India, país del cual es originaria, un momento que presumió con otra foto en la que todos lucen felices por este momento único.

VER GALERÍA

Eso sí… la celebración estuvo cargada no solo de amor sino de espiritualidad, al celebrar una puja, un ritual hindú para venerar a los dioses así como una roka, otra ceremonia típica de la India con la que los novios expresan su deseo de casarse como se pudo ver en otras fotos, en las que ambos aparecen rezando además de regalarse flores en símbolo de su próxima unión. "Rezar, la familia, y losseres queridos como las bases de este nuevo capítulo", comentó Nick de este festejo.

Y aunque su hermano Joe Jonas no viajó a esta celebración, le dedicó un tierno mensaje a través de su cuenta de Instagram. "No podría estar más feliz por mi hermano. Bienvenida a la familia, Priyanka. Te amamos", mientras que la prometida del cantante, la actriz de Game of Thrones Sophie Turner, también dedicó unas palabras a los enamorados. "Wow. Primero, me siento bendecida con un yerno y ahora con una hermosa -por dentro y por fuera-, cuñada. Estoy muy emocionada de darte la bienvenida a la familia. Los amo".

¿Lo cierto? Es que si así de espectacular fue la ceremonia de compromiso... ¡la boda lo será aún más!

VER GALERÍA